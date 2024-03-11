影／「粉紅超跑」小神轎幸運得主抽出 白沙屯媽香燈腳快對獎

白沙屯媽祖進香團本月23日將抵達雲林縣北港朝天宮，估計今年報名的香燈腳已突破17萬人，雲林至善協會今天把各項進香小物送到朝天宮加持，並委請縣長張麗善抽出「粉紅超跑」可愛小神轎的幸運得主，同時說明今年商借各學校及北港游泳池供香客沐浴休息。

白沙屯媽祖本月18日凌晨將從白沙屯拱天宮啟程，預計23日中午抵達北港朝天宮，今年報名徒步進香的人數已逾17萬人，每年積極參與進香事宜的雲林至善協會今年推出手提袋、媽祖木雕吊飾、行軍小饅頭等進香小物，也舉辦進香送交趾陶媽祖及粉紅超跑可愛小神轎抽獎，所有結緣品今天送到朝天宮由住持會茂法師灑淨祈福。

縣長張麗善也抽出迷你神轎2組幸福得主，中獎號碼分別是053869、084467，提醒報名進香的香燈腳，查看自己臂章號碼，中獎者請與雲林至善協會執行長蔡銘貴聯繫。交趾陶媽祖則在媽祖啟程的前一天（17日）在拱天宮抽出。

張麗善表示，今年參加進香的人數爆增，到今天已逾17萬多人，因逢朝天宮進香旺季，香客大樓都已訂滿，縣府民政處與公所及地方社團、機關協調，將開放北港朝天宮廟後文化大樓2樓、北港鎮公所提供老人會館、游泳池，供香燈腳休息、洗澡，另外，南陽國小、北港高中、北港農工也提供場所休息，但北農及北高要在23日下午4點過後才開放香燈腳進入。