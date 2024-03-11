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台積電還沒來！嘉縣議員批地皮已炒翻天 翁章梁：不容許炒房

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議會臨時會議員何子凡（右）質疑縣長翁章梁縱容土地炒作，翁章梁（左）否認並強調，任何炒作行為都不能接受。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議會臨時會議員何子凡（右）質疑縣長翁章梁縱容土地炒作，翁章梁（左）否認並強調，任何炒作行為都不能接受。記者李宗祐／攝影

台積電是否落腳嘉義縣還不能確定，但是附近的地皮已炒翻天，每坪35萬元；議員批評，這樣的高房價會讓青年返鄉怯步，買了也可能被房子套牢，縣府有沒有因應對策？縣長翁章梁表示，任何炒作行為都不能接受，縣府也積極規畫社會住宅等政策因應。

今天縣議會臨時會黃嫈珺、黃榮利、陳文忠、何子凡等議員關切台積電落腳嘉義縣還沒有定案土地炒作已造成民怨。

議員黃嫈珺表示，台積電如果落腳嘉義縣，首當其衝區域是六腳、朴子、太保，還沒有確定來嘉義，但地方房價都已在飆漲，未受惠反先受其害，現今房價一日三市，縣府應該要有個態度、時程、配套措施讓民眾知道。

議員黃榮利表示，台積電未來封裝廠落腳嘉義，連附近農地也喊價每坪12萬元，每分農地高達3千多萬元，很恐怖！如果台積電沒有要來，這些農地要如何開發可能遙遙無期。即使再換成建地每坪24萬，興建成房屋每間要2千多萬元，也不是一般人買得起。

議員何子凡說，台積電設廠要有環評、水電等的評估，目前連評估都沒有，但是衍生出的高房價已造成民怨，縣治特區裡新的建案1坪竟可以喊到35萬元，到底憑什麼？是賣民眾需要的住宅？還是賣個虛幻？且這投資案不是政府公共政策，決定權又不是掌握在政府手中，竟然可以讓嘉義縣房價在高鐵站附近1坪也開到35萬，周邊連1家超商、超市都沒有，這會造成年青人返鄉阻礙，或不慎踩入高房價陷阱一輩子背負房貸。

他說，歡迎台積電來嘉設廠，但是至今政府、台積電都沒有正式發布訊息，土地已被炒成這樣子，建商一直渲染「科技城」「台積電」，這樣的炒作歪風，縣府不應該縱容，應該拿出作為，釐清訊息，反應出合理房價。

縣長翁章梁否認縱容炒作，強調任何炒作行為都不能接受；翁章梁表示，台積電是國際大廠，1米奈、封裝廠是否落腳嘉縣仍是由台積電評估決定，嘉縣仍很有機會。社會住宅已積極爭取，在縣府旁會有300多戶，若台積電在嘉縣設廠，消費上Outlet已確定來嘉設點，會引發另一波商業投資潮。

嘉義縣議會臨時會上黃嫈珺、黃榮利、陳文忠、何子凡等議員關切台積電落腳嘉義縣還沒有定案土地炒作已造成民怨。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議會臨時會上黃嫈珺、黃榮利、陳文忠、何子凡等議員關切台積電落腳嘉義縣還沒有定案土地炒作已造成民怨。記者李宗祐／攝影

台積電 嘉義 議員

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