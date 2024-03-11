公車少、就醫專車常拋錨 她捐車回饋雲林莿桐故鄉長輩方便就醫

雲林縣莿桐鄉位於非山非市地區，大眾運輸不普及，鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半途故障，華邦營造董事長林秀琴、總經理高建華經縣議員張維崢牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用。

莿桐鄉幅員遼闊，但大眾運輸不普及，鄉長廖秋蓉說，不只公車站點少，班次也少，鄉內65歲以上長者逾6千人，許多長輩獨居，身體不適也捨不得花錢搭計程車，經常忍病延誤病情。

鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，分為斗六及虎尾、西螺路線，提供預約接送長者就醫、領藥、掛號、電話關懷及提醒就醫等服務，長輩利用率高，2023年服務人次已達5468人次，但專車車齡已逾13年，頻頻故障，好幾次長輩就醫途中無法發動。

去年底林秀琴與丈夫高建華到莿桐寒冬送暖，張維崢當場提及此事，林秀琴說，她當時在公所前待了一段時間，確實沒看到公車經過，她出生雲林林內，後來定居台北，台北大眾運輸方便，民眾就醫交通不是問題，沒想到故鄉的長輩卻連出門都是難題，她和高建華討論後，不忍心長輩就醫受影響，決定捐車服務長輩。