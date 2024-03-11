快訊

為什麼平常很便宜的辣椒粉 掀起全台灣調味料大型食安風暴？

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車少、就醫專車常拋錨 她捐車回饋雲林莿桐故鄉長輩方便就醫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半途故障，圖為專車服務。圖／莿桐鄉公所提供
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半途故障，圖為專車服務。圖／莿桐鄉公所提供

雲林縣莿桐鄉位於非山非市地區，大眾運輸不普及，鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半途故障，華邦營造董事長林秀琴、總經理高建華經縣議員張維崢牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用。

莿桐鄉幅員遼闊，但大眾運輸不普及，鄉長廖秋蓉說，不只公車站點少，班次也少，鄉內65歲以上長者逾6千人，許多長輩獨居，身體不適也捨不得花錢搭計程車，經常忍病延誤病情。

鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，分為斗六及虎尾、西螺路線，提供預約接送長者就醫、領藥、掛號、電話關懷及提醒就醫等服務，長輩利用率高，2023年服務人次已達5468人次，但專車車齡已逾13年，頻頻故障，好幾次長輩就醫途中無法發動。

去年底林秀琴與丈夫高建華到莿桐寒冬送暖，張維崢當場提及此事，林秀琴說，她當時在公所前待了一段時間，確實沒看到公車經過，她出生雲林林內，後來定居台北，台北大眾運輸方便，民眾就醫交通不是問題，沒想到故鄉的長輩卻連出門都是難題，她和高建華討論後，不忍心長輩就醫受影響，決定捐車服務長輩。

9人座的專車另加裝晴雨窗、隔熱紙、行車紀錄器、倒車顯影裝置等，讓長輩乘車更加舒適並提升行車安全，張維崢表示，莿桐的老人就醫服務專車開辦多年，不少長輩就醫、拿藥全仰賴此服務，感謝林秀琴、高建華慨捐新車，期盼新車輛能讓長者及隨車人員，在就醫及服務過程更加安全順利。

雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，但專車老舊，華邦營造董事長林秀琴（中）、總經理高建華（經縣議員張維崢（左）牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用，由鄉長廖秋蓉（右）受贈。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，但專車老舊，華邦營造董事長林秀琴（中）、總經理高建華（經縣議員張維崢（左）牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用，由鄉長廖秋蓉（右）受贈。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半途故障，圖為專車服務。圖／莿桐鄉公所提供
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半途故障，圖為專車服務。圖／莿桐鄉公所提供
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，但專車老舊，華邦營造董事長林秀琴（右一）、總經理高建華（左一）經縣議員張維崢（右二）牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用，由鄉長廖秋蓉（左二）受贈。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，但專車老舊，華邦營造董事長林秀琴（右一）、總經理高建華（左一）經縣議員張維崢（右二）牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用，由鄉長廖秋蓉（左二）受贈。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，但專車老舊，華邦營造董事長林秀琴（右四）、總經理高建華（右三）經縣議員張維崢（右二）牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用，由鄉長廖秋蓉（右五）受贈。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，但專車老舊，華邦營造董事長林秀琴（右四）、總經理高建華（右三）經縣議員張維崢（右二）牽線得知，認為長輩就醫不能受影響，今捐贈一輛9人座車供接送長輩使用，由鄉長廖秋蓉（右五）受贈。記者陳雅玲／攝影

大眾運輸 林秀琴 長輩

延伸閱讀

津棧蘇丹紅辣粉上萬公斤流入雲林 全數封存均未售出

雲林離岸風場足供21.6萬戶全年用電 漁民盼早日完工歸還漁場

影／以為車子拋錨…阿伯車停路中竟下車買早餐 網友嘆：呷飯皇帝大

賴清德雲林斗六發紅包 2千個不夠發500人失望離去

相關新聞

公車少、就醫專車常拋錨 她捐車回饋雲林莿桐故鄉長輩方便就醫

雲林縣莿桐鄉位於非山非市地區，大眾運輸不普及，鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半...

隔20年返職場 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照

48歲的蔡惠名離開職場逾20年，透過勞動部推介到台南市慈光心智關懷協會擔任多元就業計畫人員，為協會慢飛天使製作的串珠、提...

分享添丁之喜 台南歸仁六甲特有「擔龜」習俗更顯珍貴

今天農曆2月2日是土地公生日，台南歸仁區六甲里共祀一尊福德正神的信眾們，每年都在此刻合辦祝壽祭典，更依循日治時期流傳的「...

從「伯公」信仰認識客家文化 台南要遊客把「滿福」帶回家

今天是土地公聖誕，台南客委會舉辦「伯公文化小旅行」，帶領民眾走訪白河客底聚落，欣賞季節限定美景林初埤木棉花以及製作客家紅...

「不會再延」 台南北門王爺港橋拚6月完工

台61線西濱公路的台南北門王爺港橋橫跨急水溪，全長約260公尺，公路局斥資4.88億元改善，原預定去年10月完工，迄今仍...

雲林趕建離岸風機 漁民盼加速

負責興建及營運雲林離岸風場的允能風電公司，預計完成80座風機，截至去年底已完成40餘座，業者表示，每次施工之前，會透過L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。