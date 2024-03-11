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台南鹽水武廟文昌祭 傳統儀式祈求考生考運亨通

中央社／ 台南11日電
台南鹽水武廟文昌祭活動今天上午登場，來自大新營地區13所學校學生代表參與，由專業道長進行點竅門、加持智慧光等儀式，祈求考運亨通，台南市長黃偉哲也到場祈福。 聯合報系資料照
台南鹽水武廟文昌祭活動今天上午登場，來自大新營地區13所學校學生代表參與，由專業道長進行點竅門、加持智慧光等儀式，祈求考運亨通，台南市長黃偉哲也到場祈福。 聯合報系資料照

台南鹽水武廟文昌祭活動今天上午登場，來自大新營地區13所學校學生代表參與，由專業道長進行點竅門、加持智慧光等儀式，祈求考運亨通，台南市長黃偉哲也到場祈福。

黃偉哲在儀式中除了上香祈福，禱念疏文，並分送道長加持的祈福鉛筆，讓到場學子們自己寫祈福卡，由與會來賓代為張貼在許願牆上，祭典現場擺設狀元糕、鳳梨、韭菜、青蔥、竹筍、芹菜、白蘿蔔等供品，祈福學子考運亨通、金榜題名，考取理想志願。

黃偉哲致詞表示，父母都希望孩子能考上好學校，今天藉活動機會一起向文昌帝君祈求，祈祝學子們都能有光明前途，同時也期許學子們不僅在學校學業、才藝表現好，在家也能孝順父母，未來成為社會中流砥柱。

鹽水區長陳文琪表示，鹽水文昌祭已辦理第3年，獲不少民眾好評，透過文昌祭除推廣藝文風氣，永續民俗文化傳統，也讓考生於祭典儀式中祈求考試順遂，靜心準備應考，感謝武廟熱心舉辦及各學校踴躍參與，讓活動圓滿完成。

台南市政府提供資料指出，文昌帝君全稱「文昌梓潼帝君」，是保護文運與考試的神祇，亦有「北孔子」、「南文昌」之說，鹽水武廟早期後殿「文聖宮」，就是合祀孔子與文昌的重要文人信仰，亦為考生心靈寄託，因此舉辦文昌祭活動為廣大考生祈福。

父母 黃偉哲

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