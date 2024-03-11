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分享添丁之喜 台南歸仁六甲特有「擔龜」習俗更顯珍貴
今天農曆2月2日是土地公生日，台南歸仁區六甲里共祀一尊福德正神的信眾們，每年都在此刻合辦祝壽祭典，更依循日治時期流傳的「擔龜」習俗，分享弄璋之喜。而去年生下男嬰的家庭僅有4戶，也讓這項百年習俗更彌足珍貴。
歸仁區六甲里的擔龜習俗，相似民間的「神明會」形式，列冊的「福分」們，共祀一尊土地公擲筊決定爐主，迎回家供奉，隔年土地公誕辰之日，再請出來祝壽，再一併分享添丁喜悅。里長林石象表示，目前保留的福分名冊資料始於1939年，不過之前的文字記載，或多或少有些疏漏，無法考證確切年代，不過一些地方耆老就認為，當地擔龜習俗的起源歷史可能更久遠，已有百年以上。
今早9點15分起，祝壽活動在六甲北極殿前舉行，去年家中生下男孩者，會特地準備了紅龜或水果餅等供品參拜，待祭典結束後由里長帶領，開始沿路發放。
而列冊的福分目前共有118戶，不少「福分」們就會在自家門口前擺上籃子、臉盆、紙箱、紙袋等，等候添丁戶發放紅龜或水果餅。而去年家裡生男孩共有4戶，也讓這分享添丁之喜的習俗顯得珍貴。
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