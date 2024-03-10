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雲林離岸風場足供21.6萬戶全年用電 漁民盼早日完工歸還漁場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林風場位於口湖和四湖外海，預計完成80座海上風機，目前完工約40餘座，總產電量達8.8億度，本月分開始力拼今年底全部完工。記者蔡維斌／攝影
雲林風場位於口湖和四湖外海，預計完成80座海上風機，目前完工約40餘座，總產電量達8.8億度，本月分開始力拼今年底全部完工。記者蔡維斌／攝影

負責興建及營運雲林離岸風場的允能風電公司，截至去年底已完工且併網的風機，總發電量可達8.8億度電，相當於可供逾21.6萬家戶的全年用電；該公司於本月開始施工，力拚能在今年底完成80座風機的目標；為維護捕漁安全，將會在每次安裝水下基礎前，透過LINE官方帳號，公告具體座標劃設半徑1500公尺的施工安全警戒區，以避免船隻誤入警戒區造成安全疑慮。

允能風電公司負責興建640MW雲林離岸風場，預定在雲林外海建造80座風機，經約3年目前已在雲林外海完成40餘座風力發電機，截至去年底總發電量已達8.8億度（880GWh）電，該公司並已提出2024年施工計畫並取得施工許可，將從本月開始進行水下基礎安裝工程。

允能公司表示，雲林離岸風場施工範圍已獲中央主管機關許可，坐落在雲林四湖鄉及口湖鄉外海約8至17公里海域，為確保安全，風場施工許可範圍已完成公告，慎重起見也將在每次施工前也會透過LINE官方帳號，公告每支基礎安裝作業的具體座標，並劃設半徑1500公尺的施工安全警戒區，以避免漁船或其他船隻誤入施工區造成危險。

允能指出，為確保漁民出海作業安全，也與雲林區域登記在冊的漁船，完成施工及營運階段協議，2021年起並委託學術機構進行漁業經濟調查，建置漁業作業資訊相關資料，為如期推進工程，將依循主管機關相關指引，優化作業流程，採用國際安全標準操作準則，力拼在今年底完成80座風機的目標。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，開發綠能大家不反對，但海域屬於漁民討生活的漁場，一旦施工無法進入捕魚，叫漁民如何生活，開發公司雖對當地船筏有所補償，但也不能無止境1年拖過1年，畢竟捕魚是漁民的生計來源，期待施工單位加速完工，早日把漁場歸還漁民才是正道。

風機水下基座，施工期間會劃設警戒區，以免船隻誤入警戒區造成危險。記者蔡維斌／翻攝
風機水下基座，施工期間會劃設警戒區，以免船隻誤入警戒區造成危險。記者蔡維斌／翻攝
工程船施作風機的水下基座，施工期間會劃設警戒區，以免船隻誤入警戒區造成危險。記者蔡維斌／翻攝
工程船施作風機的水下基座，施工期間會劃設警戒區，以免船隻誤入警戒區造成危險。記者蔡維斌／翻攝

漁民 離岸風電 雲林

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