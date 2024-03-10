台灣燈會湧入百萬人次 今晚閉幕有壓箱寶 精采可期

台灣燈會今晚閉幕，高鐵燈區、安平燈區安排壓箱寶，將帶來最高潮，為活動畫下完美句點。高鐵燈區主舞台從下午5點起演出至晚間9點30分，接續閉幕典禮；安平燈區的無人機展演推出第四部曲，此為集結前三部曲的精華濃縮版，結尾還有神秘彩蛋。

台南市長黃偉哲表示，昨兩大燈區總人次再次破百萬、且創新高，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具來燈會，把握最後一天「賞花、抓寶、賞燈」機會 。

台南市政府表示，燈會最後一天高鐵燈區主舞台自下午5點起至晚間9點30分精采演出不斷，包含主燈秀、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團「雨馬」、爵代舞蹈劇場「爵世風華」、明華園星字戲劇團「尋龍」、林美秀、陳竹昇、謝銘祐麵包車樂團、HPS舞蹈劇場「南都ㄟ歌」、阿跨面「Be myself」等。

為因應晚間9點30分的閉幕典禮，高鐵燈區具有動態展演的作品，晚間9點30分起僅有亮燈，沒有聲音及動態效果，直到晚間10點30分陸續熄燈。包括主展區的九大系列作品，以及城里有光展區的靈動的目光、空間劇場#4光電能量、光點之舞、∞立方、山海之間等。