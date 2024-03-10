「拖把大王」回嘉 接掌北回急難救助協會 培育弱勢學子

嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成立社會企業「小太陽」，培育英才，昨天上午在嘉市小原餐廳再度回鍋接任嘉縣北回急難救助協會理事長，以8成利潤做公益。

林銘賢宣布，顧及受助逾200名學子感受及尊嚴，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，以成立的社會企業培育英才，讓善循環。北回急難救助協會新春「同樂暨感恩餐會」中午席開百桌，宴請近300名小朋友及家屬，社會各界愛心人士共近千人出席，觀賞小朋友表演，現任理事長盧立志將棒子移交給林銘賢，表揚績優志工，捐贈嘉愛啟智發展中心、敏道家園、水上國中。

林銘賢生長在水上鄉，16歲離鄉背井打拚，30歲到大陸奮鬥，事業有成不忘回饋社會，熱心公益，曾任北回急難救助協會第3、4屆理事長，第6屆受到會員及理監事支持，再回鍋接任理事長，抱持「歡喜做甘願受」精神承擔，從事公益活動。

2017年林銘賢等人推動培英專案希望工程，對需要協助學童家庭，每月定期提供3000至5000元教育補助金，目前協助逾200名學生，安排認助人陪伴、關懷、引導，在孩子成長路上關愛鼓勵。

林銘賢說，培英專案透過社會企業「小太陽」培育人才，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，他下周訪視學生，培育有領導潛力英才，未來事業有成，回饋照顧學弟妹，讓善循環。嘉市2020年至今開了3家小太陽關係企業餐廳，從簡餐、燒冷冰到雞肉飯、披薩，種類多元，共通點是80％利潤捐做公益，經營理念來自林銘賢、陳振東等人，林銘賢認為，與其要人捐錢，不如自己想辦法賺錢，這樣的公益付出才走得長、走得久。