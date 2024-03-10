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阿里山花季開跑 櫻王盛放迎客

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
阿里山花季登場，阿里山工作站櫻王染井吉野櫻今年花況極佳。圖／讀者提供
阿里山花季登場，阿里山工作站櫻王染井吉野櫻今年花況極佳。圖／讀者提供

嘉義阿里山櫻花綻放、花況極佳，櫻王染井吉野櫻接近滿開，雪白吉野櫻和緋紅山櫻花瓣交錯飄落，與周遭巨木森林交織出春日麗景，阿里山花季今起到4月10日登場；飯店業者說，大阿里山地區訂房接近客滿，目前平假日還有少數房間可預訂，若要賞花可把握時間。

林業及自然保育署嘉義分署說，阿里山國家森林遊樂區吉野櫻、山櫻花、八重櫻等31種櫻花陸續盛開，開花達8成至滿開，今天開幕邀請「众擊坊」打擊樂團，在阿里山山椒魚館旁森林間，帶來振奮人心鼓樂，還會推出限定森林餐桌饗宴。

阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂說，今年花期提早，染井吉野櫻櫻王過去約在3月20日盛開，現在接近滿開，花況極佳；大阿里山地區訂房接近8、9成，目前平假日都還有少數房間可預訂，若要賞花可把握時間。

林鐵及文資處表示，阿里山花季限定賞櫻列車主題為「綻放舞櫻」，選用百年蒸汽火車結合日式檜木車廂，沿途行經對高岳車站、沼平車站、阿里山站，到沼平公園賞櫻，11、18日共4梯次，遊程含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，每人2399元。

嘉義區監理所說，阿里山花季期間實施交通管制，台18線66K湖底處至88.2K阿里山森林遊樂區，周末及清明連假早上6點至上午11點禁止小型車通行，可至61K樂野服務區轉接駁，搭乘疏運專車享阿里山森林遊樂區入園門票150元優惠價。

另，搭乘7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山及6739日月潭─阿里山等客運路線到阿里山，憑車票享門票150元優惠價；搭遊覽車團客在管制時段需先至台18線29K購買門票，僅開放購票人員下車購票。

嘉義 櫻花 阿里山

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