雲林虎尾鎮長補選 藍綠都面臨整合

雲林縣虎尾鎮長4月13日補選共4人參選，分別是民進黨徵召的林明正、無黨籍鎮代表主席林嘉弘、議員黃美瑤及律師吳炳輝；林嘉弘昨天成立競選總部，縣長張麗善、立委丁學忠到場助陣，黃美瑤由台中市政顧問蔡壁如陪同拜票，補選開打，藍白綠動員拉高選情。

虎尾前鎮長丁學忠當選立委，鎮長補選，被視為2026地方選舉前哨戰，藍白綠總動員，無黨籍參選人不甘示弱，距離選舉1個多月，激烈戰況上場。

國民黨籍以無黨身分參選的虎尾鎮代主席林嘉弘成立競選總部，縣長張麗善力挺，希望他能順利接棒延續前鎮長丁學忠的施政；林嘉弘發表政見，強調將擴大健康管理和醫療服務，推動自主健康管理社團全面照顧銀髮族，擴大公托服務，加碼發放每胎1萬元生育津貼等，讓年輕人安心成家。

律師吳炳輝是民眾黨員，補選未獲提名，但他仍積極經營，透過臉書爭取年輕選票。無黨籍黃美瑤擔任第2屆議員，5年來勤跑基層，偏藍的她與張家交好，實力不弱，前晚台中市府市政顧問蔡壁如專程南下雲林，陪黃美瑤到夜市掃街拜票，被解讀為「藍白合」。

林嘉弘雖是國民黨黨員，但這次未獲政黨推薦，被認為是為爭取中間選票，國民黨表示，不提名但會動員全力輔選；只是有部分藍營人士憂心，黃美瑤與林嘉弘票源性質接近，藍票整合很重要。

民進黨原本不提名、不徵召，卻在登記截止前，急轉彎徵召前立委蘇治芬秘書林明正參選，由於過去民進黨曾在虎尾執政8年，綠營人士認為只要團結，光復虎尾不無可能，縣黨部指出，綠營在虎尾有基本盤，只要善加整合，全力輔選，選戰仍有勝算。