南市交局長：持續改善行人環境

台南市交通局長王銘德昨天出席台南市人本交通促進協會成立大會，承諾會持續加強與路權團體溝通交流，透過交流合作，積極推動改善行人友善環境；去年台南市府完成百大路口安全行動計畫，今年將再進一步提升行人及交通安全友善環境；台南市警局交通大隊表示，去年加強取締不禮讓行人6417件，傷亡事故較前年同期減少53件56人。

王銘德指出，去年5月以後市府以「人本交通」為出發點推動的「百大路口安全行動」，相關工程改善提前達標，完成「行人專用時相」100處、「行人號誌時相早開」300處、「標線型人行道」30處、「行人庇護島」19處、「行穿線退縮」39處，也透過「提升道路品質計畫」前瞻經費補助，持續改善人行道、通學步道。

王銘德說，將持續以人本交通理念推動友善行人環境，今年重點工作將針對行人專用號誌及時相、實體人行環境（含騎樓）及路口（段）人行環境改善、校園周邊通學路徑（步道）改善並設置交通寧靜區、騎樓整平、路側障礙物排除、標線型人行道、行人庇護島、行穿線退縮等，訂定執行目標。

交通大隊表示，2023年取締車不禮讓行人6417件，行人A1、A2傷亡事故共發生1228件、1255人，較前1年同期減少53件56人。取締強度提升有助減少事故傷亡，警方會持續加強執法。重點執法將持續落實精準執法策略，針對易肇事熱時熱區等路段（口）加強酒後駕車、大型車違規、闖紅燈、未停讓行人及嚴重超速等惡性違規取締，防制事故發生。