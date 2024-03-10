女兒命喪斑馬線 他推「行人零死亡」

台南去年5月8日3歲余姓女童與母親走斑馬線遭車撞死，女童母親重傷，女童父親余志祥昨天成立「台南市人本交通促進協會」，他說，台灣每年3千多人命喪交通意外，每天8個人失去寶貴生命，8個家庭需承受思念痛苦。「死亡並不可怕，可怕的是親友每天24小時無時無刻在悲傷中過日子，這樣的痛甚至一輩子」。關心交通議題的學者及民代都出席，對行政院通過「微罪不記點」表達抗議，要求政府改善。

余志祥感嘆，在台灣生命不值錢，「一條生命重量比一張選票還輕」，他不知道自己可撐多久，「但是只要大家需要，再怎麼累再怎麼痛，我都會挺身而出」，未來大家有更大能力改變，一定莫忘初衷打造一條平安回家的路。他也宣布17日在女兒車禍地點舉辦「行人零死亡」活動，呼籲各界持續關注交通行人權益問題。

台南市人本交通促進協會理事李思慧表示，生命是如此容易失去，公民監督政府是義務，協會標誌是期待能達成「行人零死亡」，希望將人本交通觀念，植入更多市民心中，共同進步成立以人為本、更加安全台南市。

對行政院通過交通微罪不開放檢舉記點，議員林依婷說，台南交通違規、違停嚴重，里長議員常接到基層民意反映，但警方總是消極對待，讓她決心投入更多心力支持協會理念。台灣安全駕駛監督聯盟理事長李美娜也強調，實施違規記點「絕不能打折」，尤其第一項路人檢舉不戴安全帽，攸關騎士生命安全，交通安全法則是在救命，絕不容打折，第十項占用身障停車位損害弱勢權益，也不應放寬。

成大交通科學系助理教授鄭祖睿表示，雖然政府說已做許多，但交通改善還是沒做到，希望未來老弱婦孺身障者走在路上不再恐懼。市議員蔡筱薇與朱正軒也聲援表示，許多車主總認為違規是小事，可見教育不足仍未落實，將全力支持推動交通零死亡。國民黨中常委孫健萍表示，會請立委向交通部反映。