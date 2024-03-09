快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳梨鮮果訂單破500公噸 南市東京國際食品展創佳績

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南業者攤位結合台南400設計概念，加上產品多元，吸引許多買家駐足並洽談生意。照／台南市農業局提供
台南業者攤位結合台南400設計概念，加上產品多元，吸引許多買家駐足並洽談生意。照／台南市農業局提供

為期4天的東京國際食品展昨天落幕，今年全台共有13個縣市組團參加，參展規模更勝上次，台南市長黃偉哲率多家台南農漁會、業者再度進軍，成果豐碩，洽談區人潮不斷，初步統計現場接單金額超過3億元新台幣，比去年成長2.5倍，其中鳳梨鮮果接單量從去年百餘公噸增加到500公噸以上，達5倍之多，南市農產表現亮眼。

市長黃偉哲表示，市府一直致力開拓外銷市場，與農民及各地農會、貿易商、通路商合作，並由農業局整合資源，讓台南農產品在質量上均能穩定供貨到多元通路，除了提升台南農產價值，也透過品質保障持續穩固外銷通路，近年來台南參加東京食品展的成績一年比一年好，相信接下來的外銷商機將非常暢旺，能把台南農特產推向國際。

南市府農業局統計，這次參展業者獲得日本各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，詢問度高的產品有鳳梨芒果鮮果、文旦果汁、虱目魚排、魚板年糕、桂圓琴酒及羊羹、冷凍鮮果泥及果丁、火鶴花、地瓜QQ球及薯條、各式果乾、麻豆農會文旦商品及虱目魚蝦仁水餃等。

市府農業局指出，今年在台南400主題館的豐富設計下，吸引各方買家，連帶讓業績暢旺，參展的業者們在接單之餘，也強化台南產品有條件走向國際的信心，希望未來市府團隊繼續帶領大家打團體戰，整合台南業者集中資源，2025年再戰東京和世界。

台南業者攤位結合台南400設計概念，加上產品多元，吸引許多買家駐足並洽談生意。照／台南市農業局提供
台南業者攤位結合台南400設計概念，加上產品多元，吸引許多買家駐足並洽談生意。照／台南市農業局提供
台南鳳梨鮮果接單量從去年百餘公噸增加到500公噸以上。照／台南市農業局提供
台南鳳梨鮮果接單量從去年百餘公噸增加到500公噸以上。照／台南市農業局提供
台南市長黃偉哲率農漁會及業者參加東京國際食品展，初估現場就簽下3億台幣訂單，成績更勝以往。照／台南市農業局提供
台南市長黃偉哲率農漁會及業者參加東京國際食品展，初估現場就簽下3億台幣訂單，成績更勝以往。照／台南市農業局提供

台南 東京 虱目魚 黃偉哲

延伸閱讀

皇龍建設樣品屋他與賴清德都當競選總部 黃偉哲：合法

影／黃偉哲返台趕赴天坑工地 要求盡速復原通車

影／台南天坑釀禍急返台...問起政商友好 黃偉哲這麼說

六都市長好感度出爐！他聲量遙遙領先成話題人物 黃偉哲2數據雙墊底

相關新聞

有廟會！台灣燈會棕線接駁車明天取消停靠延平郡王祠站

2024台灣燈會在台南開展以來接駁車運量已突破25萬人次，班次密集，且行駛專用道不塞車，頗受好評。交通局提醒遊客，因應3...

影／台南「天坑」基地 勾起老一輩「滄海桑田」回憶

皇龍建設在台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，吊車救援掉坑小貨車也翻覆陷落在基地坑洞中，該地目前是市中心蛋黃...

台灣燈會高齡83歲阿嬤志工遇外籍遊客 這1招嘛也通

2024台灣燈會明天閉幕，此次燈會為迎接來自各地的旅客，台南市政府結合大專院校及民間團體29個單位共同合作，約1500位...

鳳梨鮮果訂單破500公噸 南市東京國際食品展創佳績

為期4天的東京國際食品展昨天落幕，今年全台共有13個縣市組團參加，參展規模更勝上次，台南市長黃偉哲率多家台南農漁會、業者...

台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢學子 培育英才讓善循環

嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成...

台南400推主題包裝點心 邀遊客逛古蹟、博物館拿優惠

台灣燈會將在明天落幕，但台南400系列活動不停歇，許多在地企業紛紛將產品換上台南400主題包裝，南市文化局推出「來園區拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。