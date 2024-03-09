鳳梨鮮果訂單破500公噸 南市東京國際食品展創佳績

為期4天的東京國際食品展昨天落幕，今年全台共有13個縣市組團參加，參展規模更勝上次，台南市長黃偉哲率多家台南農漁會、業者再度進軍，成果豐碩，洽談區人潮不斷，初步統計現場接單金額超過3億元新台幣，比去年成長2.5倍，其中鳳梨鮮果接單量從去年百餘公噸增加到500公噸以上，達5倍之多，南市農產表現亮眼。

市長黃偉哲表示，市府一直致力開拓外銷市場，與農民及各地農會、貿易商、通路商合作，並由農業局整合資源，讓台南農產品在質量上均能穩定供貨到多元通路，除了提升台南農產價值，也透過品質保障持續穩固外銷通路，近年來台南參加東京食品展的成績一年比一年好，相信接下來的外銷商機將非常暢旺，能把台南農特產推向國際。

南市府農業局統計，這次參展業者獲得日本各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，詢問度高的產品有鳳梨芒果鮮果、文旦果汁、虱目魚排、魚板年糕、桂圓琴酒及羊羹、冷凍鮮果泥及果丁、火鶴花、地瓜QQ球及薯條、各式果乾、麻豆農會文旦商品及虱目魚蝦仁水餃等。