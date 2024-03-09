影／台南「天坑」基地 勾起老一輩「滄海桑田」回憶

皇龍建設在台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，吊車救援掉坑小貨車也翻覆陷落在基地坑洞中，該地目前是市中心蛋黃區，有百貨公司及飯店，但老一輩居民指65年前當地還有濕地及魚塭，文史老師也說當地是昔日的台江內海一部分，舊地名「大寮」、「下林」等，和海邊、地下水有關，引起不少人「滄海桑田」的回憶。

對於外界關切建案和地下水是否有關，台南市政府工務局長陳世仁指出，和技師工會初步鑑定塌陷與施工較有關係，在深開挖連續壁施作過程有暇疵，地下水雖豐富，現今建築工法都可克服，附近也有飯店、百貨公司及大樓，不必太擔心；周邊民宅檢測無傾斜危險，透地雷達掃瞄地底雖有小孔洞但影響不大，建案基地原則上沒有大問題，但業者要復工須提出申請及經過專業審查。

當地71歲朱姓住戶說，西門路和五妃街路口，約往下1公尺就會挖到地下水脈，多次路平重舖路面都要用更多的級配及柏油，約65年前當地還都是空地和菜園，小時候聽父親提起當地是靠海，建商蓋大樓也是帶動地方發展，但市府要做好地質調查嚴格把關。

台南赤崁文史工作室負責人鄭道聰說，主要是西門路以西從大成國中到小北的西邊都是昔日台江內海的一部分，五妃街古早叫大寮就是在海邊搭寮為生， 東邊五妃廟是比較高的地區，沙丘所沈積下來的水在接近五妃街與西門路口一帶湧出，以前地名「下林」，地方俗諺的「下林水最甜美」，文獻紀錄當地曾有99口井，顯示地下水很豐富，府城台地沈積下來的水在西門路湧出，因此很多老宅有很多水井。