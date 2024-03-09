快訊

日職／紀念鳥山明…比賽轉播藏七龍珠 阪神球員是粉絲

掃墓變悲劇！75歲翁三峽掃墓意外失足 墜三公尺深坡地送醫不治

12名黑衣人擠進旗山醫院病房聚賭！醫護全傻眼報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南「天坑」基地 勾起老一輩「滄海桑田」回憶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區五妃街和西門路一段一帶，已發展成為繁榮的蛋黃區，但在6、70年前還是一片空地，更是昔日台江內海一部分。記者吳淑玲／攝影
台南市中西區五妃街和西門路一段一帶，已發展成為繁榮的蛋黃區，但在6、70年前還是一片空地，更是昔日台江內海一部分。記者吳淑玲／攝影

皇龍建設台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，吊車救援掉坑小貨車也翻覆陷落在基地坑洞中，該地目前是市中心蛋黃區，有百貨公司及飯店，但老一輩居民指65年前當地還有濕地及魚塭，文史老師也說當地是昔日的台江內海一部分，舊地名「大寮」、「下林」等，和海邊、地下水有關，引起不少人「滄海桑田」的回憶。

對於外界關切建案和地下水是否有關，台南市政府工務局長陳世仁指出，和技師工會初步鑑定塌陷與施工較有關係，在深開挖連續壁施作過程有暇疵，地下水雖豐富，現今建築工法都可克服，附近也有飯店、百貨公司及大樓，不必太擔心；周邊民宅檢測無傾斜危險，透地雷達掃瞄地底雖有小孔洞但影響不大，建案基地原則上沒有大問題，但業者要復工須提出申請及經過專業審查。

當地71歲朱姓住戶說，西門路和五妃街路口，約往下1公尺就會挖到地下水脈，多次路平重舖路面都要用更多的級配及柏油，約65年前當地還都是空地和菜園，小時候聽父親提起當地是靠海，建商蓋大樓也是帶動地方發展，但市府要做好地質調查嚴格把關。

台南赤崁文史工作室負責人鄭道聰說，主要是西門路以西從大成國中到小北的西邊都是昔日台江內海的一部分，五妃街古早叫大寮就是在海邊搭寮為生， 東邊五妃廟是比較高的地區，沙丘所沈積下來的水在接近五妃街與西門路口一帶湧出，以前地名「下林」，地方俗諺的「下林水最甜美」，文獻紀錄當地曾有99口井，顯示地下水很豐富，府城台地沈積下來的水在西門路湧出，因此很多老宅有很多水井。

鄭道聰說，五妃街一帶地下水豐沛，30多年旁邊三星社區興建時就抽出大量的地下水，他小時候約是在民國50年至60年附近還看得到魚塭，但像海安路地下街及現在南美館早期蓋公11地下停車場時，都抽出很多地下水，現代建築工法都可以克服，當地也有大樓及新興社區，不必太擔心。

皇龍建設在台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，勾起老一輩人對當地「滄海桑田」的回憶。記者劉學聖／攝影
皇龍建設在台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，勾起老一輩人對當地「滄海桑田」的回憶。記者劉學聖／攝影

台南 天坑 皇龍建設

延伸閱讀

影／台南「天坑」周邊上百戶逐一檢測 建商滿足3條件才可復工

台南市「天坑」回填五妃街口重鋪 店家：還是有點擔心

竹北天坑監測遭人破壞民憂未維護 建商已備案加強巡檢

影／台南「天坑」案 黃偉哲：政治聯想就不必了

相關新聞

影／台南「天坑」基地 勾起老一輩「滄海桑田」回憶

皇龍建設在台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，吊車救援掉坑小貨車也翻覆陷落在基地坑洞中，該地目前是市中心蛋黃...

台灣燈會高齡83歲阿嬤志工遇外籍遊客 這1招嘛也通

2024台灣燈會明天閉幕，此次燈會為迎接來自各地的旅客，台南市政府結合大專院校及民間團體29個單位共同合作，約1500位...

百年嘉義樹木園出現食農教育新場域 果樹園主身分曝

嘉義樹木園是台灣最古老3大植物園之一，歷史逾百年，農業部林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及...

南部縣市長日本食品展拚行銷 青農憂農村老化缺工淪夕陽產業

南部多位縣市長率隊參加日本東京食品展，拚行銷為農民拓展通路；嘉義縣有青農日前在新港鄉，看到73歲老農婦獨自背著30公斤動...

婦女友善月…台南女青農 賣蔬果做公益

昨天國際婦女節，雲林縣府啟動婦女友善月，104家咖啡、民宿、餐廳、Spa及運動館等多類型店家參與推出3到8折女性優惠活動...

台南40間玄天上帝廟明天首度聯合法會 晚上明華園獻戲

今年逢「台南400」活動，全市40間玄天上帝廟首次共同舉辦聯合祈福超度法會，40頂神轎逾千名廟會成員今天上午一起遶境，下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。