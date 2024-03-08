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台南怡中市地重劃排水箱涵施工 周邊道路部分車道封閉

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市安南區怡中市地重劃區即日起至5月初進行開發區聯外排水施工，採半半施工，南市府地政局提醒民眾，盡量避開施工路段，選擇其他可行的替代路線。圖／南市地政局提供
台南市安南區怡中市地重劃區即日起至5月初進行開發區聯外排水施工，採半半施工，南市府地政局提醒民眾，盡量避開施工路段，選擇其他可行的替代路線。圖／南市地政局提供

台南安南區怡中市地重劃區開發面積達8.91公頃，工程進度約為40%，工區正進行地下滯洪池及排水溝等工項，即日起至5月初將進行開發區聯外排水施工，採半半施工方式，南市地政局提醒民眾，道路施工期間盡量避開施工路段，可選擇其他替代路線通行。

地政局指出，怡中市地重劃區位於安南果菜市場周邊，工程主要為增加該地區建築用地及提升居住環境等相關基礎建設，同時協助改善區域交通路網與易淹水等問題，工程自2022年底開工，目前進度約4成，後續將進行開發區聯外排水施工。

地政局表示，聯外排水工程施工範圍為北安路三段與長溪路二段交叉口西側道路、怡安路二段郵局右前方等道路，將採半半施工，先封閉一車道，前半段箱涵施作完成後，再封閉另一車道，施工期間將設置交通指揮人員引導通行，會加強夜間警示措施。

怡中市地重劃區預計今年底前完成開發區可建築用地與道路邊界設置，提前進行重劃土地分配等作業，工程完工後可提供5.89公頃可建築用地，增添公園兼兒童遊樂場、廣場兼停車場、綠地及道路等公共設施用地，面積約3.03公頃。

地政局提醒，因工區周邊人車流量大，呼籲民眾行經該路段時，應留意通行動線，減速慢行，道路施工期間請盡量避開施工路段，選擇其他可行的替代路線，造成不便敬請包涵。

台南 建築 重劃區 開發區

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