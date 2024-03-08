食安問題不只蘇丹紅…購物平台上滿滿「禁藥」 動動手指就送到家

台灣基進台南市議員李宗霖接獲民眾陳情，指購物平台上滿滿的禁藥，無人查緝，民眾只需動動手指下單，禁藥就送到家；台南市衛生局已向該服務處索取藥品名稱及網址進行了解。李宗霖認為這是整體網路環境問題，中央要有因應之道，包括立法及嚴格追查。

李宗霖說，一開始他還不相信，直到助理下單、收貨、開箱，才發現真的很好買。這些藥品外包裝都是簡體字，在購物平台上從下單到到貨約10天，有的是台灣賣家從中國進貨後再轉售給國內消費者，有的商品頁面甚至直接寫中國出貨。

李宗霖表示，這些藥品沒有食藥署的許可證號，依照藥事法22條定義就是禁藥。而根據藥事法第82條規定「製造或輸入偽藥或禁藥者，處十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金」。購物平台上廣告並販賣禁藥，卻完全沒有看到政府相關部門採取任何措施，一方明目張膽，另一方睜眼閉眼，難道民眾只能靠自己睜大眼？

李宗霖嚴正提醒，先前爆出在市面販售的螺螄粉是走私食品，現在還有非法禁藥直接跨境輸入販賣。循正常管道進來台灣的都會爆發蘇丹紅事件了，網路上的買賣尤其是跨境購物平台，到底有沒有法可管、有沒有要管？倘若政府部門繼續消極不作為，蘇丹紅不會是最後一起食藥安全事件。