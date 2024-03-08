快訊

美軍情報士官向陸出售台灣等軍事機密！自認能當「傑森包恩」

國民法官新里程碑！桶屍案缺直接證據 酒店女殺人判27年半

中職／悍將女神慈妹生日粉狂賀 po片出現叼煙動作引來微詞

婦女節專屬福利長達1個月！雲林79店家推多重折扣優惠女性

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣警局長李建民（左二）今天發送玫瑰花與面膜送給局內女性同仁。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局長李建民（左二）今天發送玫瑰花與面膜送給局內女性同仁。記者陳苡葳／攝影

雲林縣正副縣長均為女性，為落實女性平權，縣府第3年在3月份啟動「婦女友善月」，今年多達104家咖啡、民宿、餐廳、Spa及運動館等類型店家參與性別友善店家，部分推出女性優惠，折扣至多3至8折，部分地點免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境，另於本月16至28日推出囊括市集、講座的「雲林女子美好生活博覽會」，詳情可至「雲林女創力基地」粉絲專頁查詢。

雲林縣人口數約66萬人，其中女性縣民占近半、約逾32萬人，然而，受限農業縣仍存在傳統思維，許多女性並不重視自身身心狀態甚至權益，不懂如何為自己找解方或抒發。

「雲林女性撐起半邊天」副縣長謝淑亞表示，女性不僅是雲林的寶貝和最珍貴資產，縣府更是全國少數由女性雙首長所執政，她認為，如何讓婦女朋友在雲林生活獲得保障極其重要，因此縣府除提供專業心理支持，也在斗六市婦女福利服務中心、虎尾鎮綜合社會福利館分別建置歲月療天室及女創力基地，透過多元課程療癒女性。

謝淑亞說，適逢三八婦女節，縣內共有79家業者提供婦女月專屬優惠，符合資格者可憑身分證享有特別福利；16至28日上午10點至下午5點則在虎尾鎮綜合社會福利館前舉辦博覽會。另，雲林婦團在6至26日期間辦理4大類主題講座及性平微電影巡迴影展等。

此外，為呼應性別平等，縣警局長李建民今也至各科辦公室發放玫瑰花與面膜送給女性同仁，且開桌辦Buffet（自助餐）宴請全體同仁，全員一起共度佳節。

李建民說，去年在國內發酵的MeToo運動，引起各界重視性騷擾，因此也促成性平三法條款部分修正且自今天起正式施行，為此，各分局自今年起增補6名家防官，由具性別意識且受過專業訓練的家防官主導，持續提升專業知能，並利用各項集會、勤教時機加強分層教育訓練，藉以宣揚性別平等、營造友善職場環境。

雲林縣「婦女友善月」系列活動今天在副縣長謝淑亞（右三）、縣議員黃美瑤（右二）及社會處長林文志（左三）等人啟動下開跑。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「婦女友善月」系列活動今天在副縣長謝淑亞（右三）、縣議員黃美瑤（右二）及社會處長林文志（左三）等人啟動下開跑。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第3年推出婦女友善月，縣內達79家業者推出女性入店優惠，部分地點還免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境，讓女性自在穿梭雲林角落，圖為女創力基地一隅。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第3年推出婦女友善月，縣內達79家業者推出女性入店優惠，部分地點還免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境，讓女性自在穿梭雲林角落，圖為女創力基地一隅。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局長李建民（前左六）今率副局長等人發送玫瑰花與面膜送給局內女性同仁。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局長李建民（前左六）今率副局長等人發送玫瑰花與面膜送給局內女性同仁。記者陳苡葳／攝影

性別 謝淑亞 雲林

延伸閱讀

最後三天！ 2024台灣燈會將閉幕 上百攤「2大燈區美食市集」吃到過癮 380張婦女節美食券加碼搶領

婦女節前夕 重慶女權標語被撤 網：哪句敏感？

車輛疑超速自撞電桿一死一傷！造成雲林林內鄉2千多戶一度停電

致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 雲林再傳三家業者中鏢

相關新聞

「臺南蚵」標章上路 遭疑多此一舉

台南沿海地區養蚵年平均產量約有6000公噸、是全台前3大產地，但近年進口越南蚵低價衝擊，市府為提升產值本月起推出「臺南蚵...

婦女節專屬福利長達1個月！雲林79店家推多重折扣優惠女性

雲林縣正副縣長均為女性，為落實女性平權，縣府第3年在3月份啟動「婦女友善月」，今年多達104家咖啡、民宿、餐廳、Spa及...

國定古蹟億載金城入口意象景觀改造 11日起全區閉園

國定古蹟億載金城古稱「安平大砲臺」或「二鯤鯓砲臺」，是台南知名觀光景點，台南市文化局為強化古蹟正面入口意象、提升園區風貌...

嘉義縣老人送餐及日照困境 357村里共用52輛交通車

嘉義縣老人比例22%全台居冠，偏鄉送餐、日照及就醫面臨困境，357個村里共用52輛交通車，接駁量能嚴重不足，路途遙遠將送...

嘉義市立棒球場內野植草皮餘波盪漾 市府滅火下半年職棒日期曝

嘉義市立棒球場優化內野植草皮本月底施工，餘波盪漾，諸羅盃少棒球賽球員家長及球迷，擔心無法再棒球場決賽，嘉義市府教育處長郭...

雲林大蒜腐爛無法結球 初判病害作祟

雲林正值蒜頭栽種期，土庫鎮部分農民反映大蒜田出現葉片枯黃腐爛及無法結球情形，公所昨天邀台南區農改場人員到田間勘查，發現有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。