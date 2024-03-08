婦女節專屬福利長達1個月！雲林79店家推多重折扣優惠女性
雲林縣正副縣長均為女性，為落實女性平權，縣府第3年在3月份啟動「婦女友善月」，今年多達104家咖啡、民宿、餐廳、Spa及運動館等類型店家參與性別友善店家，部分推出女性優惠，折扣至多3至8折，部分地點免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境，另於本月16至28日推出囊括市集、講座的「雲林女子美好生活博覽會」，詳情可至「雲林女創力基地」粉絲專頁查詢。
雲林縣人口數約66萬人，其中女性縣民占近半、約逾32萬人，然而，受限農業縣仍存在傳統思維，許多女性並不重視自身身心狀態甚至權益，不懂如何為自己找解方或抒發。
「雲林女性撐起半邊天」副縣長謝淑亞表示，女性不僅是雲林的寶貝和最珍貴資產，縣府更是全國少數由女性雙首長所執政，她認為，如何讓婦女朋友在雲林生活獲得保障極其重要，因此縣府除提供專業心理支持，也在斗六市婦女福利服務中心、虎尾鎮綜合社會福利館分別建置歲月療天室及女創力基地，透過多元課程療癒女性。
謝淑亞說，適逢三八婦女節，縣內共有79家業者提供婦女月專屬優惠，符合資格者可憑身分證享有特別福利；16至28日上午10點至下午5點則在虎尾鎮綜合社會福利館前舉辦博覽會。另，雲林婦團在6至26日期間辦理4大類主題講座及性平微電影巡迴影展等。
此外，為呼應性別平等，縣警局長李建民今也至各科辦公室發放玫瑰花與面膜送給女性同仁，且開桌辦Buffet（自助餐）宴請全體同仁，全員一起共度佳節。
李建民說，去年在國內發酵的MeToo運動，引起各界重視性騷擾，因此也促成性平三法條款部分修正且自今天起正式施行，為此，各分局自今年起增補6名家防官，由具性別意識且受過專業訓練的家防官主導，持續提升專業知能，並利用各項集會、勤教時機加強分層教育訓練，藉以宣揚性別平等、營造友善職場環境。
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