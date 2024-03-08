國定古蹟億載金城入口意象景觀改造 11日起全區閉園

國定古蹟億載金城古稱「安平大砲臺」或「二鯤鯓砲臺」，是台南知名觀光景點，台南市文化局為強化古蹟正面入口意象、提升園區風貌，斥資1200多萬元進行億載金城入口意象景觀改造作業，億載金城將從3月11日起全園區閉園，預計今年8月完工再開園。

文化局指出，億載金城入口意象景觀改造工程經費由中央補助500多萬、市府自籌700多萬，總經費約1200萬，改造作業工程包含停車場地坪及城前廣場鋪面重新鋪設、既有建物移設並新增廊道棚架、優化人行及車行動線等，因此必須閉園，以利工程進行。

文化局表示，億載金城為全台第1座西式砲台，同時配有英國阿姆斯脫朗火砲，但最初配置的火砲早已散失，為重現阿姆斯脫朗火砲樣貌，目前委託專業團隊並考據億載金城相關老照片，以及各項相關資料，規畫展示等比阿姆斯脫朗前膛模型砲，可望今年能完成。