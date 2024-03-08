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嘉義縣老人送餐及日照困境 357村里共用52輛交通車
嘉義縣老人比例22%全台居冠，偏鄉送餐、日照及就醫面臨困境，357個村里共用52輛交通車，接駁量能嚴重不足，路途遙遠將送餐時間拉長，長者拿到便當往往只能「吃冷飯」，永英公司今天捐贈一輛7人座車助送餐，社會局長張翠瑤將餐盒送上車，盼未來有更多量能。
社會局指出，現在長者年紀愈來愈大，部分長者沒有交通工具，要從住家走到據點，路途過遠難以抵達，且山區路途較危險，若有交通車接駁會更安全，目前52輛交通車主要為接駁就醫使用，數量有限平時預約接送不易，保祿日照中心今獲贈送餐車，也可在接駁發揮效益。
張翠瑤表示，近年積極推動老人食堂、關懷據點，長照服務範圍涵蓋超過7成村里，但有逾8成長者外出就醫或到據點上課，都需交通車接駁，另還有不便出門的長者，無法到據點共餐，需依靠送餐服務，目前357個村里共用52輛交通車，接駁量能還需再提升。
安道基金會執行長吳敏華說，今年3月進駐番路鄉成立保祿日照中心，中央廚房就近烹煮餐食，3月1日起服務民和村、番路村、下坑村、江西村、新福村、內甕村、觸口村等共13名長者，路途遙遠有人拿到餐盒時間太早，用餐時飯菜都已涼掉，增加送餐車能讓長者吃到熱騰騰飯菜，明年度擬再增送晚餐。
吳敏華也說，3月15日將正式啟用保祿日照中心，到時將負責30名長者日間照顧，在據點開辦課程並陪長者吃午餐，但因山區路途遙遠，初估若都需交通車接送，再加上每天固定送餐服務，可能需要4輛交通車，感謝永英公司董事長何英獎捐贈1輛7人座車，盼再爭取更多社會資源。
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