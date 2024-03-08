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閃電密度 嘉市冠全台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市蘭潭的音樂噴泉裝置去年遭雷擊受損，市府今年將提前汰換附近避雷針。 記者魯永明／攝影
嘉義市蘭潭的音樂噴泉裝置去年遭雷擊受損，市府今年將提前汰換附近避雷針。 記者魯永明／攝影

天氣風險公司公布去年台灣閃電落雷統計，全台總閃電次數破千萬次，嘉義市以每平方公里逾167次閃電，成為去年全台雷神最關照縣市；蘭潭音樂噴泉裝置去年也被雷擊受損，市府表示，為避免類似事件再次發生，蘭潭該區的避雷針今年將提前汰換，確保噴泉系統的安全性。

天氣風險公司根據「台灣全方位閃電監測網」統計，去年全台總閃電次數1058萬6436次，對地落雷313萬8666次，約占30%，從數量來看，全台閃電最多為南投，2到5名依序為嘉縣、台南、新北、苗栗；若以密度來算，嘉市以每平方公里落下167.4次閃電最高，其次為台北110.5次、竹市96.3次、嘉縣92.3次、雲林86.6次。

氣象局統計，去年9月10日嘉市近6小時共發生閃電770次，頻繁落雷造成蘭潭水庫周邊監視系統、路燈、音樂噴泉等電子零組件受損，噴泉無法正常運作，市府宣布停止演出，找廠商進場修復。

蘭潭

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