雲林大蒜腐爛無法結球 初判病害作祟

雲林正值蒜頭栽種期，土庫鎮部分農民反映大蒜田出現葉片枯黃腐爛及無法結球情形，公所昨天邀台南區農改場人員到田間勘查，發現有明顯的軟腐病、紫斑病病徵，初步判斷應是病害所致；農改場呼籲，大蒜軟腐病的病菌，藉由水流傳播，農民田間管理和灌溉要多加留意。

台南區農改場義竹分場長彭瑞菊說，農民有噴藥防治，但病害看起來並無緩解，效果不佳，又加上用藥後有多次淹水管理方式，導致使病害迅速蔓延擴散，最好不要任意噴藥，有時會適得其反。

土庫鎮長陳特凱表示，最近接獲幾名農民反映指他們栽種的大蒜，出現葉片枯黃、腐爛，甚至無法結球，即便噴藥防治也效果不大，苦無對策，才求助公所，為避免釀成災情農損，公所馬上協請義竹分場長彭瑞菊來勘查。

一行人昨前往蒜田踏勘，彭瑞菊指出，觀察蒜株受損情況後，認為應該是病害所致，因田間有明顯的軟腐病與紫斑病的病徵，大蒜軟腐病的病菌，往往藉由水流傳播、從大蒜傷口侵入染病，此外，蔥薊馬和種蠅等害蟲也會傳染這種病菌。

彭瑞菊也說，農民要隨時注意天氣變化，有田間栽培管理、病蟲害、用藥的等問題可洽詢農會，也可向植保醫生及雲縣動植物防疫所求助。