台灣燈會14座花燈供認養 安平5作品原地保留

台灣燈會10日閉幕，本屆許多美麗的花燈作品讓民眾驚嘆連連，台南市政府預計今天公告兩個燈區開放14件作品讓單位團體登記認養；市府指出，安平燈區許多花燈設計時考慮到之後原地保存，其中作品「在歷史紋繪中聽見」，堪稱可存放3000年，會續留原地。

台南市文化局表示，安平燈區29件作品中，現地保留約5件，由原民會認養2件、公告開放媒合7件，其餘不適合典藏或移置；高鐵燈區由市府主要布展的城里有光展區共15件作品，將公告開放媒合7件，3件歸還贊助廠商。

文化局說明，安平燈區主要場域為林默娘公園，原本就是市民重要休憩場所，保留原地的作品「在歷史紋繪中聽見」、「被移植的生命」、「記憶底的顯像」、「乘風遠揚」等，在歷史紋繪中聽見以獨特的耐候鋼材料製作，闡述生命在這塊土地上不斷循環變遷，因特殊材料打造，創作者藝術家林鴻文稱是「可存放3000年的作品」。

高鐵燈區多為中央策展，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理局表示，本周開花燈典藏會議，討論主燈「龍來台灣」等共123組花燈後續典藏需求，其中，大部分花燈都已經分配由各單位典藏，有一組梅花鹿花燈特別搶手，後由南投縣鹿谷鄉公所積極爭取成功，還併同2組皆長達40公尺的「山海合迎（海川水龍、山聚金龍）」燈組，將一同撥用典藏。