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雲嘉農產品牌化 業者讚有助銷售

聯合報／ 記者陳苡葳黃于凡／連線報導
雲林肉品市場開設雲饗豬展售教育館，展售區標榜食安，販售各種雲林在地好豬產品。 圖／聯合報系資料照 記者蔡維斌／攝影
雲林肉品市場開設雲饗豬展售教育館，展售區標榜食安，販售各種雲林在地好豬產品。 圖／聯合報系資料照 記者蔡維斌／攝影

縣市推動農產品牌化，養大縣的雲林，縣府為雲縣肉品市場的生鮮和加工肉品掛上「雲饗豬」品牌；另外，嘉義縣府創立「嘉義優鮮」品牌，至今累計通過超過520項優質農漁商品，縣府表示，最久每3年須重新送件申請來汰弱；業者認為，對曝光度及銷量有幫助。

雲林養豬約156萬頭，占全國近3成，縣府2020年鼓勵畜牧場、肉品廠及攤商、餐廳等各端業者自發性加入零瘦肉精聯盟認證，縣府採驗認證，符安全規範才發標章，目前634家通過。

由於雲縣肉品市場在生產端、屠宰端、分切端有相關溯源標準，縣府為市場的產品創立「雲饗豬」，包括五花、里肌肉片等生鮮肉品，也推出水餃、香腸等加工食品；縣長張麗善說，肉品市場為公營事業，先以此作為品牌，推廣在地價值，未來才能有效影響豬農建立自有品牌意願。

嘉義縣政府2020年創立「嘉義優鮮」，開放業者自行申請，通過才能拿到專屬編號與貼紙，至今累積認證通過178家業者、520項優質商品。農業處表示，每年會對產品抽查送驗，標章至多展延2次，所以業者每3年就須重新送件申請，也能淘汰較不積極業者。

布袋商圈理事長游志豪說，認證申請有一定門檻，須投保產品責任險、提供檢驗報告等，由6至8名專家審核，春節期間縣府推出年貨型錄，平時也會舉辦展售活動，對提升產品曝光度及銷量有幫助。

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