「臺南蚵」標章上路 遭疑多此一舉

台南沿海地區養蚵年平均產量約有6000公噸、是全台前3大產地，但近年進口越南蚵低價衝擊，市府為提升產值本月起推出「臺南蚵」標章，發給已取得水產品生產追溯條碼的養殖戶使用。部分蚵農認為，既然有追溯條碼就是經認證，標章反而多此一舉；有議員籲，要建立後續檢查機制。市府表示，與漁會討論改進。

南市農業局指出，南市同時有外海浮棚式、潟湖平掛式兩種養殖牡蠣方式，主要產地包括七股及北門潟湖、曾文溪口到安南區四草、安平鹽水溪以南到二仁溪以北，3月起開放漁民申請臺南蚵標章，以南縣區漁會、南市區漁會為對口單位，首批大標章製作1萬張和小標章4萬張，分別給帶殼牡蠣、剝殼後蚵肉出貨時使用。

標章外觀為Q版牡蠣、加上3字臺南蚵。北門區蚵農邱永仁說，身邊大部分蚵農習慣交給盤商，仍以最後處理地點做為產地，標章派不上用場，且標章應要有申請規範及數量、後續嚴謹查核，才不會被有心人拿去使用、以假亂真。

南縣區漁會總幹事陳崇德說，5月起轄區蚵農就會申報放養登記，由於溪北產的蚵多半運往嘉義，蚵農對標章需求較不急迫，但今年會大力輔導，希望所轄約400名蚵農能有5成取得產地溯源；陳也說，若要強化臺南蚵品牌，在地自產自銷非常重要，南市區、南縣區兩個漁會計畫打團體戰，建立共同運銷制度，尋覓場址興建鮮蚵加工廠，但經費有限須政府協助。

市議員蔡育輝表示，農業局應該不只是設計貼紙發放，要有嚴格的審查機制、使用期限，也要建立起後續的檢查機制，主動派人與漁會配合稽查，樹立標章的公信力。