影／百歲人瑞騎士千里環島 雲林拔紅蘿蔔展現驚人體力

台中市弘道老人福利基金會舉辦老人機車環島，29名不老騎士從台中出發，今天首站抵達雲林東勢VDS活力東勢紅蘿蔔工廠，了解符合歐盟打響國際品牌的紅蘿蔔生產過程，其中最受矚目的是100歲人瑞郭深森也參加千里環島，身體硬朗的他騎完百里到雲林，隨即下田拔蘿蔔，連田裡的工人都稱讚爺爺好體力，他說，將會全力完成10天1175公里機車的環島旅程，為台灣寫下新紀錄。

29名平均75歲的熱血追風老人組的不老騎士車隊，今天出發展開10天共1175公里環島旅行，這場以食農教育為主題的環島之旅，首站抵雲林VDS活力東勢合作農場，由總經理王文星親自導覽，下田體驗拔胡蘿蔔樂趣，並品嘗古早味的紅蘿蔔炒飯的美味，提供長輩健康美食。

下田前每個人先行消毒，王文星並教老人家如何拔紅蘿蔔，介紹所產紅蘿蔔符合歐盟並遠銷國際，讓老人家也見識健康紅蘿蔔也可變成這麼大的「農企業」，大開眼界。弘道企劃組長張姵恩表示，不老騎士除環島追夢，旅程設計一大特點就是結合「食農教育」，讓大家認識台灣各地優良食材。

這場不老騎士環島之旅，最受矚目的百歲人瑞郭深森，民國14年出生的他依舊十分健朗，是他第5次挑戰千里環島，今年更以百歲高齡寫下騎機車環島的新紀錄，也一圓他9年前許下的願望，騎行百里抵達雲林的他依舊精神奕奕，熱血澎湃，他說，知道自己的行動與故事，足以鼓勵更多老人家願意走出家門，勇敢追夢，這也是他參加環島的用意。

祖籍浙江寧波的郭深森，早年曾加入中國青年軍，參與過抗日戰爭；來台退役後開一家鐵工廠，當年跑業務，經常騎機車從台北到高雄修機器、送貨，就愛上機車，到現在他仍常常自己騎車四處旅遊，心情開闊自然會快樂每一天，多年前看到一部《不老騎士歐兜邁環台日記》紀錄片，發願也要完成百歲環島。

被問到養生之道，他說，生活簡單吃少不挑食、心情快樂就好，沒太多運動但喜愛腳底按摩，他常騎車遊山玩水就是最好養生。百歲之年還騎車環島，家人不擔心嗎？被編列不老騎士第1號的他，一路上都是隊伍的前鋒，手腳穩健，時而還來個飆速追風，頗有年少氣概，他笑說，有信心完成1千公里的里程。

目前仍耳聰目明、身手矯健的郭深森，看起來不像百歲人瑞，他說，有時照鏡子也覺得自己不像100歲，他不否認這兩年體力稍下降，但想圓夢的心卻更強烈，他說，沿途拜會機構社區交流，他以自己的故事與行動力鼓勵更多老人家積極面對生活，讓旅程更有意義，雖然辛苦但很享受。

車隊中65歲的邱吉興，4歲車禍截去右腿，目前裝設義肢，展現缺陷不阻礙人生的毅力，爬山騎車樣樣來，2021年成功挑戰玉山，如今最大夢想就是完成這次歐兜邁環島。90歲的劉文德是旗山焦農， 原本健康活潑，3年前老伴離世，他變得不愛出門，人生墜入谷底，家人鼓舞下，「香蕉爺爺」重拾歡笑，環島追夢。68歲王玉霞曾罹癌也勇敢加入騎隊，成為唯一「不老女騎兵」。