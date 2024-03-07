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2024台灣燈會10日落幕 這盞花燈現地保留「可存放3000年」
2024台灣燈會將在10日畫下句點，許多美麗的花燈作品讓民眾驚嘆連連，南市府開放單位團體登記認養花燈，其中，安平燈區共29件作品，約有7件作品將有不同的歸屬，此外，由宇建形象有限打造的「在歷史紋繪中聽見」，堪稱「可存放3000年」，將繼續保存在燈區原地。
文化局表示，安平燈區主要場域為林默娘公園，原本就是市民重要休憩場所，因此許多花燈作品在設計時，就考慮到燈會後要原地保存，見證這段河岸時光，安平燈區共29件作品中，由原民會認養2件，預計明天公告開放媒合7件，現地保留約5件，另15件不適合典藏或移置。
文化局說明，繼續保存在原地的作品包含「在歷史紋繪中聽見」、「被移植的生命」、「記憶底的顯像」與「乘風遠揚」等，其中，「在歷史紋繪中聽見」以獨特的耐候鋼材料製作，闡述生命在這塊土地上不斷循環變遷，因特殊材料打造，被藝術家林鴻文稱為是「可存放3000年」的作品。
文化局指出，高鐵燈區城里有光展區以展現台南豐厚人文、自然山海與產業光華為主軸，呈現台南城市文化與發展積累的多重面向，城里有光共約15件作品，將公告開放媒合7件，3件歸還贊助廠商，另5件作品不適合典藏或移置。
此外，安平燈區假日空中展演結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，每場次安排500台無人機演出，佳評如潮，本周六、日將是最後2場次展演，閉幕當天為感謝燈會期間辛苦的工作人員及前往參觀的民眾，空中展演將在10日晚上7點45分，以重新編排的演出內容，為2024台灣燈會畫下句點，歡迎民眾把握最後機會。
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