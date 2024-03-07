影／台南天坑驚魂夜 西門路恢復通車 居民心有餘悸：務必安全無虞

台南市西門路、五妃街口營建工地旁天坑案，經現場搶修及切割橫躺在西門路上的吊臂，已在凌晨兩點多排除障礙，雙向通車，坑洞經灌漿也完成填補；土木技師公會每3小時持續檢測周遭鄰屋傾斜率，確保住戶生命安全。

皇龍建設在台南市中西區五妃街、西門路口興建住宅大樓，目前正進行連續壁灌漿工程，昨天傍晚五妃街路面塌陷，出現大天坑，1輛新購的小貨車掉落坑中，重型吊車吊起小貨車，但也因吊車所在基地有凹陷造成吊車傾斜，8點多吊車不堪吊臂巷旁傾斜的重量而翻倒，數十公尺長的吊臂墜落西門路，橫躺在整個路上，造成交通中斷，幸當時路口有管制，沒有造成人員傷亡。

副市長趙卿惠說，可能建商施工時，灌漿程序還沒固化，就做下一步程序，導致塌陷。台南市技師公會漏夜檢測周遭鄰屋，因傾斜率小於二百分之一，且房屋1樓梁柱未有結構性裂縫，尚屬安全，無須撤離住戶，但為了確保住戶生命財產安全，每3小時檢測1次，持續24小時。今天清晨6時左右，記者到現場，技師公會人員正在做檢測，毫無鬆懈。

而一旁的早餐店已做起生意，來用餐的居民談起昨晚的事故仍心有餘悸，希望市府嚴格監督，務必在做好改善，安全無虞下才可動工。