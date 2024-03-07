快訊

寧可入監，不要入伍？以色列極端猶太教徒的不當兵爭議

桃園機場塞機民怨四起 交長道歉：將檢討懲處

出人命了！商船亞丁灣遇襲釀3死 紅海危機首見有船員喪生

影／台南天坑驚魂夜 西門路恢復通車 居民心有餘悸：務必安全無虞

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市五妃街天坑已在凌晨完成填補，但拉上防線，以維護安全。記者鄭惠仁／攝影
台南市五妃街天坑已在凌晨完成填補，但拉上防線，以維護安全。記者鄭惠仁／攝影

台南市西門路、五妃街口營建工地旁天坑案，經現場搶修及切割橫躺在西門路上的吊臂，已在凌晨兩點多排除障礙，雙向通車，坑洞經灌漿也完成填補；土木技師公會每3小時持續檢測周遭鄰屋傾斜率，確保住戶生命安全。

皇龍建設在台南市中西區五妃街、西門路口興建住宅大樓，目前正進行連續壁灌漿工程，昨天傍晚五妃街路面塌陷，出現大天坑，1輛新購的小貨車掉落坑中，重型吊車吊起小貨車，但也因吊車所在基地有凹陷造成吊車傾斜，8點多吊車不堪吊臂巷旁傾斜的重量而翻倒，數十公尺長的吊臂墜落西門路，橫躺在整個路上，造成交通中斷，幸當時路口有管制，沒有造成人員傷亡。

副市長趙卿惠說，可能建商施工時，灌漿程序還沒固化，就做下一步程序，導致塌陷。台南市技師公會漏夜檢測周遭鄰屋，因傾斜率小於二百分之一，且房屋1樓梁柱未有結構性裂縫，尚屬安全，無須撤離住戶，但為了確保住戶生命財產安全，每3小時檢測1次，持續24小時。今天清晨6時左右，記者到現場，技師公會人員正在做檢測，毫無鬆懈。

而一旁的早餐店已做起生意，來用餐的居民談起昨晚的事故仍心有餘悸，希望市府嚴格監督，務必在做好改善，安全無虞下才可動工。

南市府表示，凌晨二點左右西門路已雙向通車，而五妃街在混凝土鋪完，也鋪上碎石，雖可通車，但塌陷處拉防線以維護安全。

昨晚翻倒的重型吊車仍躺在營建工地，還沒翻正。記者鄭惠仁／攝影
昨晚翻倒的重型吊車仍躺在營建工地，還沒翻正。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區西門路上吊臂清除，今天凌晨恢復通車。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區西門路上吊臂清除，今天凌晨恢復通車。記者鄭惠仁／攝影
昨晚工人忙著切割分解橫躺在西門路上的吊臂，今天凌晨清除。記者鄭惠仁／攝影
昨晚工人忙著切割分解橫躺在西門路上的吊臂，今天凌晨清除。記者鄭惠仁／攝影
今天早上6點，台南市技師公會人員持續在現場做房屋傾斜檢測。記者鄭惠仁／攝影
今天早上6點，台南市技師公會人員持續在現場做房屋傾斜檢測。記者鄭惠仁／攝影

住戶 台南

延伸閱讀

台南天坑初步檢測鄰房無傾斜 市府：拚上午6時西門路通車

台南天坑釀吊車翻覆！黃偉哲將提前返國 副市長趕抵現場：居民暫不須撤

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

台南市營建工地旁道路出現數十公尺大天坑 小貨車掉落工務局查原因

相關新聞

連31日無本土病例 南市宣布2023年本土登革熱疫情解除

台南市自去年6月發生本土登革熱疫情開始，至今年2月3日最後一例本土病例，已經31天沒有本土確診病例發生，南市登革熱防治中...

影／台南天坑驚魂夜 西門路恢復通車 居民心有餘悸：務必安全無虞

台南市西門路、五妃街口營建工地旁天坑案，經現場搶修及切割橫躺在西門路上的吊臂，已在凌晨兩點多排除障礙，雙向通車，坑洞經灌...

虎尾、麥寮、大武3鄉鎮長補選 藍大進擊 綠打硬仗

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及台東縣大武鄉長補選被視為年初大選的延長賽，更是下屆縣長選舉的前哨戰，3鄉鎮都被視為綠營艱困選區...

「∞立方」秀光影之美 「眾神之門」像抓寶

台灣燈會10日閉幕，安平和高鐵燈區吸引上千萬人次參觀，因範圍廣大，展出的花燈包括傳統及融入AR、光雕等科技作品，琳瑯滿目...

迎台灣燈會閉幕人潮 高鐵燈區多招防塞車

台灣燈會高鐵燈區開展後，停車場周轉車次、大眾接駁與運輸人次皆創新高，卻被詬病交通阻塞，本周末閉幕將迎來最後一波高峰，市府...

嘉縣偏鄉大埔 增遠距專科、緊急醫療會診

曾文水庫集水區所在的嘉義縣大埔鄉位處偏遠，目前由大林慈濟醫院醫師全天候駐診，近5年處理的緊急就醫以外傷縫合、蜂螫、魚鉤刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。