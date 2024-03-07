嘉義棒球場紅土改草皮 球迷質疑

嘉義市立棒球場1998年重建啟用，4年前獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元進行優化，日前議會另通過1650萬元預算做改善，其中欲比照其他職棒球場，將內野紅土改植草皮，有棒球迷認為草皮不利舉辦三級棒球、壘球比賽；市府管理單位體育場表示，改採草皮是因應職棒賽事，保護選手安全。

去年中華職棒味全龍和統一獅對戰，許多球迷皮膚接觸座椅扶手感到不適，廠商完成改善，市府再追加預算獲議會通過，預計月底韓國職棒春訓結束，展開內野紅土更換天然草皮、更換高空照明設備、新設隱形網、無障礙改善等工程，6月完工。

棒球臉書粉專「OD軍火庫」發文指出，嘉市棒球場除服務職棒，也有三級棒球、快慢壘比賽，改草皮內野，業餘賽會因壘距不同無法在此進行，「為何1年幾場職棒賽，硬要改成草皮內野？」

市議員鄭光宏本周到球場勘查並拜訪專家，他說，棒球場除中華職棒一軍賽，提供二軍比賽練習，外國球團移地春訓等，每年職業球團利用時間多達1、200日利用率高，壘球賽事受影響，仍有博愛及運三棒壘球場供運用。