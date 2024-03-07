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白沙屯媽23日來 北港估湧20萬人
苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香預計23日抵達北港，當天適逢周六及北港牛墟市集，預估將有近20萬人湧入北港；朝天宮昨天表示，經協調後，牛墟當天休市，來供遊覽車停車，朝天宮周邊許多場館、大樓當天也開放讓香燈腳休息，也請託北港鄉親若1樓有可用的衛浴，都可借給香燈腳使用。
北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，今年白沙屯媽祖北港進香適逢朝天宮進香旺季，香客大樓都已被進香宮廟訂滿，無法提供香燈腳休息，廟方、縣府、北港鎮公所協助協調，朝天宮周邊包括北港派出所對面國泰人壽大樓，廟後方的中華電信、農會、文化大樓等當天會開放。
另外，附近北港鎮立體育館、老人會館、游泳池，及北港南陽國小、北港高中、北港農工校園也都將開放。
拱天宮白沙屯媽祖北港進香今年擇定登轎、出發日期為國曆3月18日，23日到北港，26日回宮，共計約9天行程，進香之旅「去緩回急」，被視為對隨香信眾是一大挑戰。
蔡咏鍀也說，媽祖鑾轎在24日凌晨出廟，回程是「急行軍」，希望縣內有意提供餐點的民眾及團體，可以在23日晚上9時至10時供餐，方便香燈腳可以將餐食帶著走，沿途補充體力。
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