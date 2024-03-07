虎尾、麥寮、大武3鄉鎮長補選 藍大進擊 綠打硬仗

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及台東縣大武鄉長補選被視為年初大選的延長賽，更是下屆縣長選舉的前哨戰，3鄉鎮都被視為綠營艱困選區，藍營乘勝追擊，為下屆縣長選舉布局，綠營恐陷入苦戰。昨天截止參選人登記，虎尾、麥寮都有4人登記，大武3人參選，民眾黨首度在麥寮插旗，白色小草能否在藍天綠地的雲林「春風吹又生」，仍待觀察。

虎尾前鎮長丁學忠、大武前鄉長黃建賓都當選立委，麥寮鄉前鄉長蔡長昆則因當選無效二審定讞被免職，3鄉鎮長遺缺辦理補選，將於4月13日投票，虎尾鎮有無黨籍鎮代會主席林嘉弘、議員黃美瑤、律師吳炳輝及民進黨林明正登記。

麥寮鄉長補選則有國民黨徵召的前議員許志豪、民眾黨徵召的林宜豊、無黨籍議員許留賓及民進黨員卻以無黨籍身分參選的許忠富4人參選；大武鄉則有國民黨提名的鄉代會副主席王景昌、民進黨徵召提名的蕭國書及無黨籍鄉民代表高春花3人競逐。

虎尾、麥寮的人口數位列雲林第2、第3大的鄉鎮，藍綠陣營誰拿下這兩個灘頭堡，2026百里侯大戰即可搶得先機。雲林縣長張麗善在今年大選輔選成功，擊敗綠營強將前立委蘇治芬，此次補選更乘勝追擊，整合原屬綠營的許志豪接受國民黨徵召，並支持林嘉弘，準備再攻下麥寮、虎尾。

民進黨面對張家凌厲攻勢，原採不提名、不徵召，蘇治芬秘書林明正認為身為執政黨不能在此戰缺席，接受徵召參選虎尾鎮長；許忠富是蘇治芬極力栽培的接班人之一，主動表態參選麥寮鄉長卻未獲民進黨提名徵召，只好以無黨籍參選，也凸顯綠營內部仍待整合。

民眾黨首度插旗麥寮

民眾黨首度在麥寮插旗，昨臨時徵召黨員林宜豊投入鄉長補選，著眼於柯盈配在麥寮得票近34%，且當地就業機會、年輕人較多，評估在麥寮推派人選有競爭力。

大武鄉基本盤藍大於綠，國民黨王景昌從政22年，父親曾任大武鄉長；蕭國書則是民進黨忠貞黨員，在地方頗有名氣；高春花為4連霸鄉代，唯一具原住民身分，在原漢人口五五波的大武鄉，希望獲更多原民支持。