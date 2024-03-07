聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾、麥寮、大武3鄉鎮長補選 藍大進擊 綠打硬仗

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌尤聰光／連線報導
獲國民黨徵召的前縣議員許志豪（前排右七）昨登記參加雲林縣麥寮鄉長補選。記者陳雅玲／攝影
獲國民黨徵召的前縣議員許志豪（前排右七）昨登記參加雲林縣麥寮鄉長補選。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及台東縣大武鄉長補選被視為年初大選的延長賽，更是下屆縣長選舉的前哨戰，3鄉鎮都被視為綠營艱困選區，藍營乘勝追擊，為下屆縣長選舉布局，綠營恐陷入苦戰。昨天截止參選人登記，虎尾、麥寮都有4人登記，大武3人參選，民眾黨首度在麥寮插旗，白色小草能否在藍天綠地的雲林「春風吹又生」，仍待觀察。

虎尾前鎮長丁學忠、大武前鄉長黃建賓都當選立委，麥寮鄉前鄉長蔡長昆則因當選無效二審定讞被免職，3鄉鎮長遺缺辦理補選，將於4月13日投票，虎尾鎮有無黨籍鎮代會主席林嘉弘、議員黃美瑤、律師吳炳輝及民進黨林明正登記。

麥寮鄉長補選則有國民黨徵召的前議員許志豪、民眾黨徵召的林宜豊、無黨籍議員許留賓及民進黨員卻以無黨籍身分參選的許忠富4人參選；大武鄉則有國民黨提名的鄉代會副主席王景昌、民進黨徵召提名的蕭國書及無黨籍鄉民代表高春花3人競逐。

虎尾、麥寮的人口數位列雲林第2、第3大的鄉鎮，藍綠陣營誰拿下這兩個灘頭堡，2026百里侯大戰即可搶得先機。雲林縣長張麗善在今年大選輔選成功，擊敗綠營強將前立委蘇治芬，此次補選更乘勝追擊，整合原屬綠營的許志豪接受國民黨徵召，並支持林嘉弘，準備再攻下麥寮、虎尾。

民進黨面對張家凌厲攻勢，原採不提名、不徵召，蘇治芬秘書林明正認為身為執政黨不能在此戰缺席，接受徵召參選虎尾鎮長；許忠富是蘇治芬極力栽培的接班人之一，主動表態參選麥寮鄉長卻未獲民進黨提名徵召，只好以無黨籍參選，也凸顯綠營內部仍待整合。

民眾黨首度插旗麥寮

民眾黨首度在麥寮插旗，昨臨時徵召黨員林宜豊投入鄉長補選，著眼於柯盈配在麥寮得票近34%，且當地就業機會、年輕人較多，評估在麥寮推派人選有競爭力。

大武鄉基本盤藍大於綠，國民黨王景昌從政22年，父親曾任大武鄉長；蕭國書則是民進黨忠貞黨員，在地方頗有名氣；高春花為4連霸鄉代，唯一具原住民身分，在原漢人口五五波的大武鄉，希望獲更多原民支持。

民眾黨 民進黨 鄉長

延伸閱讀

改披藍袍 前縣議員許志豪登記參選麥寮鄉長

民進黨徵召林明正選虎尾鎮長 蘇治芬：不知情不予回應

虎尾、麥寮補選登記 民進黨徵召蘇治芬特助應戰

補選大戰／520上路前 賴清德先戰6場補選 蘇治芬：賴政府的硬仗、苦戰

相關新聞

連31日無本土病例 南市宣布2023年本土登革熱疫情解除

台南市自去年6月發生本土登革熱疫情開始，至今年2月3日最後一例本土病例，已經31天沒有本土確診病例發生，南市登革熱防治中...

虎尾、麥寮、大武3鄉鎮長補選 藍大進擊 綠打硬仗

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及台東縣大武鄉長補選被視為年初大選的延長賽，更是下屆縣長選舉的前哨戰，3鄉鎮都被視為綠營艱困選區...

「∞立方」秀光影之美 「眾神之門」像抓寶

台灣燈會10日閉幕，安平和高鐵燈區吸引上千萬人次參觀，因範圍廣大，展出的花燈包括傳統及融入AR、光雕等科技作品，琳瑯滿目...

迎台灣燈會閉幕人潮 高鐵燈區多招防塞車

台灣燈會高鐵燈區開展後，停車場周轉車次、大眾接駁與運輸人次皆創新高，卻被詬病交通阻塞，本周末閉幕將迎來最後一波高峰，市府...

嘉縣偏鄉大埔 增遠距專科、緊急醫療會診

曾文水庫集水區所在的嘉義縣大埔鄉位處偏遠，目前由大林慈濟醫院醫師全天候駐診，近5年處理的緊急就醫以外傷縫合、蜂螫、魚鉤刺...

白沙屯媽23日來 北港估湧20萬人

苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香預計23日抵達北港，當天適逢周六及北港牛墟市集，預估將有近20萬人湧入北港；朝天宮昨天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。