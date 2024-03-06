虎尾鎮長、麥寮鄉長補選競爭激烈 共8人登記參選

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日補選今天登記截止，各有4人登記參選，包括現任、前任雲林縣議員、前鄉長、前立委助理等，預料2鄉鎮都將有一番激烈競爭。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

選委會表示，今天補選登記截止，麥寮鄉長共4人登記，無黨籍縣議員許留賓、國民黨推薦前民進黨籍議員許志豪、前麥寮鄉長許忠富（民進黨籍未獲政黨推薦）及民眾黨推薦林宜豊。

另外，虎尾鎮長補選也是4人登記，民進黨推薦前立委蘇治芬助理林明正、無黨籍律師吳炳輝、無黨籍縣議員黃美瑤、無黨籍虎尾鎮代會主席林嘉弘。

民進黨雲林縣黨部上月底召開執委會，通過虎尾鎮長及麥寮鄉長補選採取開放參選，不徵召、不提名，4日上午再次召開例行執委會，與會10名執委一致通過徵召林明正參選虎尾鎮長。

林明正今天下午在民進黨縣黨部主委林金忠、執行長邱世文陪同完成登記；林明正告訴中央社記者，他非政二代只是普通老百姓，希望民進黨能團結一致，助他當選。

虎尾鎮長人選國民黨並未推薦，日前雲林縣長張麗善表態支持4日登記的林嘉弘。黃美瑤今天上午在雲林縣議長黃凱、副議長蔡咏鍀、議員曾博鴻陪同下完成登記參選。虎尾鎮長補選泛藍陣營出現2名參選人。

麥寮鄉長補選部分，4日許留賓率先登記，許忠富今天下午則以無黨登記參選麥寮鄉長。國民黨徵召許志豪參選麥寮鄉長補選，也在今天上午完成登記，麥寮泛藍陣營人士大批陣仗為許志豪加油。許志豪說，有信心勝選。

民眾黨中央委員會今天徵召黨員林宜豊投入麥寮鄉長補選，民眾黨發言人李頂立表示，柯盈配在麥寮鄉得票近34%，與賴蕭配在伯仲之間，推派人選有競爭力。