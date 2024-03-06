未獲民進黨提名 前麥寮鄉長許忠富今無黨登記參選麥寮鄉長

前麥寮鄉長許忠富今天下午在二名支持者陪同下登記參選麥寮鄉長，他呼籲鄉親不分政黨、派系，他已準備好要再次繁榮麥寮。

許忠富是民進黨員，這次鄉長補選他第一時間表態願意承擔，但民進黨雲林縣黨部針對麥寮鄉長補選採不提名、不徵召，許忠富未獲政黨推薦，今天僅在支持者陪同下到麥寮鄉公所登記參選。

許忠富表示，他曾經擔任麥寮鄉長，做了很多大大小小建設，他有責任與能力承擔，已經準備好要讓麥寮再次繁榮，他知道麥寮需要什麼樣的建設，可以向中央、台塑爭取更多福利來建設麥寮。

這次雖未獲民進黨提名，他認為選舉本不該操弄派系、政黨，是要選有能力、有理念，能為麥寮鄉做事情的人，只要麥寮能好，不一定要有政黨色彩，這次用無黨參選，希望選民不分顏色支持。