台南女性內衣回收啟動！環局好禮相送 店家有專屬好康

台南市環保局近年來推出的女性內衣回收深獲好評，去年回收了近萬件，今年兌換地點增至13處，活動從3月8日至5月11日。持3件以上乾淨、無破損上著內衣至指定地點回收即可兌換宣導品；如至配合響應的4家內衣品牌店回收，則能享店家專屬好康。

女性內衣回收兌換宣導品地點包括遠東百貨台南成功店、愛買台南店、MITSUI OUTLET PARK台南、家樂福（新營店、仁德店、中正店、新仁店、安平店、中華店）、大潤發台南店等10處百貨賣場；玉井區望明里、白河區竹門里、柳營區重溪里等3處村里資收站。持3件可兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐、9件可兌換保冷袋1個，每人每日限換5份，換完為止。3處區里回收兌換的詳細時間，依里辦公處公告為準。

今年另有內衣品牌EASY SHOP、法朵涼涼內著、大成內衣及LaBome拉波米內衣響應活動，持2件以上內衣至南市EASY SHOP門市回收，即可兌換文青袋1只，當日消費滿1200元可折抵100元，會員另享折扣。持1件以上女性內衣至法朵涼涼內著門市回收，即可獲贈購物抵用券100元（滿1500元即可折抵）。

持3件以上女性內衣至大成內衣國華門市回收，贈現金紅利點數100元。持2件以上女性內衣至南市LaBome拉波米內衣門市回收，當日消費不限金額即可兌換購物袋，另享當日單筆消費滿千折百優惠。

環保局長許仁澤表示，去年回收來的女性內衣99%品質良好，都已交由舊衣回收業者回收，環保局攜手百貨賣場、內衣品牌、回收業者辦理女性內衣回收兌換活動，希望將淘汰的內衣由過往的廢棄物翻轉成為資源循環利用。

環保局提醒，回收時請先確認營業時間，也可打環保局專線：06-2686751#1624郭小姐、0900-169-872洽詢或至資源回收全民動起來網站 (https://recycle.tnepb.gov.tw/)查詢。