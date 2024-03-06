工程疑鄰近文化遺址停工2月 11日將復工、考古專家監看到完工

新化區南圳綠堤堤岸公園步道兩側，各有一株粉紅九重葛種植超過19年，形成天然遮蔽涼亭，是當地民眾運動散步時，最愛的休憩空間，被譽為「最美地標樹」。近期市府水利局在沿線進行雨水下水道C幹線分洪工程，不過1月上旬，市府文資處巡查人員發現此地疑鄰近文化遺址敏感區，請水利局停工。進2個月後，水利局提出施工監看計畫，昨獲核定，預計下周一復工將派考古專家全程監督至完工。

市府文資處表示，雨水下水道C幹線分洪工程正沿線開挖，不過經巡查人員發現此地疑鄰近新化、竹仔腳遺址，請水利局1月10日停工至今；水利局長邱忠川表示，經過文資處協助，2月中提出施工監看計畫，昨已獲核定預計3月11日復工，並每天請考古學者全程監看至完工。

目前雖未挖掘到文化遺址或古物，不過也相對引起關注。市議員余柷青認為，承攬施工廠商可能對於考古專業不甚了解，必須要讓監看的考古專家清楚施工規畫。

邱忠川表示，工程規畫已詳載於監看計畫中，包括挖掘深度、廣度甚至於施工日期等都將給予考古學者參考，目前未有挖掘到古物，如復工後發現相關文物就會另外辦理保存工作。