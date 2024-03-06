嘉義黃花風鈴木黃色風暴來了嗎？專家：春雨不足花期剩一周

春節過後，天氣回暖，嘉義縣市八掌溪堤防黃花風鈴木綻放，其中知名賞花景點嘉市軍輝橋堤防段黃花綻放，每天吸引許多賞花民眾，好奇前幾年盛開炸裂的黃色風暴還會出現嗎？林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，黃色風暴需足夠春雨促成，日前雖降雨，但雨量不足，土壤不夠濕，估計花期還剩一周。

嘉義社大前校長賴萬鎮說，嘉市八掌溪堤防中段黃花風鈴木已經全開，每天許多賞花民眾，2日早上一陣春雨，黃金風鈴木並未凋落，靠近軍輝橋的八掌溪堤岸反而更盛開，夾岸金黃，煞是好看！

風鈴木花季登場，許多民眾賞花拍照貼臉書、LINE傳送，吸引賞花人潮，中埔鄉公所、農會2、3日周休，在八掌溪畔辦賞花市集音樂會；市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路大片黃花風鈴木，前幾年盛開炸裂，形成黃色風暴。

蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是基本開花條件，光照不足無法開好，日照加降雨讓風鈴木怒放，水份是影響開花很大因素，今年花期只有一場春雨不夠，至少30至50毫米雨量，讓土壤夠濕提供開花所需水份、養分。

風鈴木初春2至4月開花，若前1年10至12月雨少，日照時數多，當年度1至2月雨水足就能盛開。反觀，只要10至12月雨多，日照不足，就難盛開，中南部通常10至1月雨少，因此1至2月加強澆灌，平時只要正常供水即可。