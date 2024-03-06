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嘉市棒球場優化內野紅土改採草皮惹議 市立體育場：保護選手

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市棒球場優化工程預定本月底春訓結束動工，比照其他職棒球場將內野紅土改植草皮。記者魯永明／翻攝
嘉義市棒球場優化工程預定本月底春訓結束動工，比照其他職棒球場將內野紅土改植草皮。記者魯永明／翻攝

嘉義市棒球場1998年重建啟用，4年前獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元優化，與富邦悍將簽訓練基地合作，議會另通過1650萬元追加預算，預定本月底春訓結束動工，其中比照其他職棒球場將內野紅土改植草皮，引發議論，網友指改草皮失去KANO球場意象，不利三級棒球、壘球比賽。市府管理單位體育場說，改採草皮因應職棒賽事，保護選手安全。

日治時期興建嘉市棒球場，是國片KANO拍片故事地點，近年成為職棒場地，去年中職嘉市龍獅大戰，許多球迷皮膚接觸座椅扶手不適，廠商完成改善，市府追加預算獲議會通過，本月底韓國職棒春訓結束，展開內野紅土更換天然草皮，更換高空照明設備，新設隱形網及無障礙改善等優化工程。

網路社群棒球粉絲專頁「@OD軍火庫」發文說，嘉市棒球場除服務職棒，也有三級棒球、快慢壘比賽，改草皮內野，業餘賽因壘距不同無法在此進行，你能想像KANO棒球場意象，改草皮內野嗎？為何1年幾場職棒賽，硬要改成草皮內野？」

議員鄭光宏到球場勘查並拜訪專家，他說，換草皮是避免不規則彈跳出現頻率，職棒選手林靖凱曾在嘉市球場掛彩，嘉市棒球場是高中棒球聯賽最高殿堂，內野草皮不影響聯賽；每年諸羅山盃少棒有壘距問題，可透過規則禁止球員撲壘避免受傷；壘球賽事受影響，仍有博愛及運三棒壘球場供運用；棒球場除中華職棒一軍賽，提供二軍比賽練習，外國球團移地春訓等，每年職業球團利用時間多達1、200日利用率高。

市立體育場說，優化工程配合職棒賽事，預定3月底到6月完工，國內職棒球場，只剩台東、嘉市內野紅土，因應職棒、保護選手安全，改植草皮，且KANO棒球場意象重在「永不放棄」精神，不是保留紅土，壘球賽事仍有其他球場替代。

嘉市議員鄭光宏到棒球場勘查。圖／取自鄭光宏臉書
嘉市議員鄭光宏到棒球場勘查。圖／取自鄭光宏臉書
嘉義市棒球場優化工程預定本月底春訓結束動工，比照其他職棒球場將內野紅土改植草皮。圖／嘉市立體育場提供
嘉義市棒球場優化工程預定本月底春訓結束動工，比照其他職棒球場將內野紅土改植草皮。圖／嘉市立體育場提供

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