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虎尾木棉道「花容失色」 修樹喊卡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林虎尾鎮通往西螺鎮的雲145線木棉花道正盛開，卻被修剪變得稀疏，引起賞花民眾不滿，縣府決定暫緩，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾鎮通往西螺鎮的雲145線木棉花道正盛開，卻被修剪變得稀疏，引起賞花民眾不滿，縣府決定暫緩，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影

雲林虎尾鎮145甲線是熱門賞木棉花景點之一，目前正盛開，不料賞花民眾卻目擊許多靠近馬路的樹木枝幹被砍，花木缺陷導致稀疏、突兀；對此，縣府工務處表示，修剪時程過早，已通知廠商暫停執行，等花期過後再整理，同時也會加強清理落花，讓美景和交通安全都能兼顧。

縣府解釋，因有人反映木棉花的花朵掉落會砸到路人，且造成路滑，危及機車行駛，基於行車安全考量才修剪，且只整理臨路的一側，應不致影響整體美觀。

西螺鎮通往虎尾鎮的145縣道是雲林人氣最高的木棉花道，每年花季都是網美打卡熱區，今年暖冬花較早綻放，目前兩側木棉花開得火紅，遊客卻發現不少木棉花「1棵樹被砍了半邊」，讓花況和景象遜色不少。

有網友在網路貼文指出，「難道不能等花期過了再修嗎？」斥責不該在花開最美之際修剪，讓整條木棉大道「花容失色」；但也有人贊同修剪，多名附近農民指出，修剪後才不會使農作被遮光，影響生長，尤其花季更困擾，落花掉滿田裡，每天撿不完。

鄰近居民也說，每年花季落花遍地，有人說是浪漫，但有人卻認為是危機，因木棉花朵大又硬，掉落路邊被車輛輾壓，路過的騎車容易打滑絆倒，實在很危險。

雲林

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