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台南各醫院急診常壅塞？ 急診醫：住院待床壅塞外溢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局近期接獲不少民眾反應，各大醫院急診常有壅塞情形，相當不便，對此，衛生局表示，各醫院急診室為搶救生命的第一現場，民眾若有就醫需求，可先至衛生局官網「急診壅塞查詢」，了解各醫院急診量能情形，再行前往就醫，避免久候。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局近期接獲不少民眾反應，各大醫院急診常有壅塞情形，相當不便，對此，衛生局表示，各醫院急診室為搶救生命的第一現場，民眾若有就醫需求，可先至衛生局官網「急診壅塞查詢」，了解各醫院急診量能情形，再行前往就醫，避免久候。圖／南市衛生局提供

南市衛生局近期接獲不少民眾反應，各大醫院急診常有壅塞情形，相當不便，對此，衛生局長李翠鳳表示，各醫院的急診室為搶救生命的第一現場，民眾若有就醫需求，可先至衛生局急診雍塞查詢，再行前往；有急診醫師指出，急診壅塞本質為住院待床壅塞，應從系統上全面解決醫院住院待床壅塞，才能有效解決急診壅塞問題。

衛生局指出，近期因冬春交替之際，氣溫驟冷忽熱，易導致心血管疾病及各種病毒感染發生，像是流感、新冠疫情及腸病毒等都有增加趨勢，也讓各大醫院急診近期就醫人次不少，部分醫院出現急診相較壅塞的情況。

衛生局提到，由於各醫院急診室是搶救生命的第一現場，24小時提供民眾緊急所需之醫療照護，相當繁忙，待床的狀況更是常態，民眾如病情非屬緊急狀況，建議可先至基層診所看診，如需前往急診就醫，可先至衛生局官網中的「急診壅塞查詢」，了解各醫院急診量能情形。

奇美醫院急診醫學部部長許建清則認為，急診壅塞本質為住院待床壅塞，為長期以來台灣醫療結構性問題，又因急診沒有收納床位限制，進而承擔住院待床壅塞外溢的後果；若各醫院可強化住院病房管理，提高急診住院配床比例，可短期紓解急診住院待床壅塞。

許建清也說，急診壅塞為長期系統性醫院壅塞問題，更是台灣長期以來醫療結構性問題，呼籲政府與社會各界正視醫院壅塞惡化現象，共同尋找解方，從系統上全面解決醫院住院待床壅塞，才能有效解決急診壅塞情況。

衛生局進一步說明，「急診壅塞查詢」導入全市10家中重症急救醫院急診即時監測資訊，各大醫院急診室也有檢傷分級制度；衛生局除感謝第一線醫事人員的辛苦，後續將持續推動民眾了解分級醫療，並與各醫院攜手監控急診量能，提高台南醫療品質。

衛生局 醫師

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