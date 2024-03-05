南市童軍教育推動獲12獎 創歷年新高

今天是童軍節，台南市教育局宣布好消息，南市童軍教育榮獲教育部國教署2022至2023年「推行童軍教育績優個人、學校暨傑出童軍」團體及個人共12個獎項，創歷年最多獲獎數，市長黃偉哲指，南市童軍教育的推動和發展於全國發光發熱。

黃偉哲表示，這次獲獎包含績優學校5校、績優個人4名及傑出童軍3人，均長期深耕童軍教育，感謝南市童軍會及第一線的童軍服務員長期帶領學校各級童軍在生活中堅守重諾言、守紀律及實踐銘言，以「日行一善」的精神，落實服務人群；期待獲獎童軍及團體持續發揮影響力，帶領更多績優的服務員及童軍團共同成長。

教育局長鄭新輝說，績優學校有億載國小、寶仁國小、玉山國小、和順國中及新東國中；績優個人為南大附中校長陳森杰、新東國中老師閻星翰、台南海事童軍團長許志遠、寶仁國小老師陳學諒；傑出童軍由開元國小吳恩羽、後甲國中許宇超及南大附中吳建緯3名學生獲選。「全國童軍大露營」今年7月將於台南舉行，童軍會將於3月16日至17日安排一日探索體驗的分站活動及兩天一夜的全市大露營，歡迎大家踴躍參與，讓童軍日行一善的服務精神遍地開花。

也是3顆木章持有人的億載國小校長林志政說，童軍教育是億載國小的辦學特色之一，透過幼童軍諾言規律的落實，積極展現「愛整潔、有禮貌，守秩序和勤學習」的優良校風。新東國中老師閻星翰說，抱持著「服務地方，貢獻社會」的態度，希望能將童軍助人的精神持續傳遞下去，使社會更加和諧與善良。

傑出童軍開元國小吳恩羽也開心分享，擔任幼童軍團隊長，帶領團員一起學習童軍知識與技能，自己在團隊中也能充分展現領導與溝通協調的能力。