虎尾人氣景點木棉花道被「剃頭砍半」 縣府修剪喊停

虎尾145申線木綿道是雲林熱門賞花景點之一，目前木棉花盛開，吸引遊客賞花，不料發現許多樹木靠近馬路的枝幹被砍，花木缺陷有些突兀，使花道失色影響賞花，網友貼文斥責，縣府工務處表示，因有人反映花朵掉落會砸到路人且造成路滑危及機車行駛，基於安全考量才修剪，但只修靠路的一邊應不會影響整體美麗，因進入花期將暫停修剪。

通往雲林西螺通往虎尾的145縣道是雲林人氣最高的木棉花道，每年花季成為網美打卡熱區，今年暖冬花開得早，目前兩側木棉花開得火紅，美不勝收，但遊客卻發現今年木棉花不如以往，不少木棉花被砍掉一半，花況和景象遜色不少，一棵樹被砍了半邊，少了整體美感。

「難道不能等花期過了再修嗎？」有人將砍樹之事貼文斥責有關單位不該在花開最美之際進行修剪，讓整條木棉大道花容失色，降低賞花情趣。但有人則不以為然，鄰近的農民就贊同修剪，他們說，修剪後才不會他們的農作被遮光，影響生長，尤其花季更困擾，落花掉滿田裡，每天撿不完。

鄰近居民也說，最重要是每年花季，落花遍地，有人說是浪漫，但有人卻認為是危機，因木棉花朵大又硬，掉落路邊被車輛輾壓，路過的騎車容易打滑絆倒，實很危險。