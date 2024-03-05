快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾人氣景點木棉花道被「剃頭砍半」 縣府修剪喊停

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道的樹木被修剪砍了一半，引起賞花網友不滿，雲林縣府修剪喊停，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道的樹木被修剪砍了一半，引起賞花網友不滿，雲林縣府修剪喊停，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影

虎尾145申線木綿道是雲林熱門賞花景點之一，目前木棉花盛開，吸引遊客賞花，不料發現許多樹木靠近馬路的枝幹被砍，花木缺陷有些突兀，使花道失色影響賞花，網友貼文斥責，縣府工務處表示，因有人反映花朵掉落會砸到路人且造成路滑危及機車行駛，基於安全考量才修剪，但只修靠路的一邊應不會影響整體美麗，因進入花期將暫停修剪。

通往雲林西螺通往虎尾的145縣道是雲林人氣最高的木棉花道，每年花季成為網美打卡熱區，今年暖冬花開得早，目前兩側木棉花開得火紅，美不勝收，但遊客卻發現今年木棉花不如以往，不少木棉花被砍掉一半，花況和景象遜色不少，一棵樹被砍了半邊，少了整體美感。

「難道不能等花期過了再修嗎？」有人將砍樹之事貼文斥責有關單位不該在花開最美之際進行修剪，讓整條木棉大道花容失色，降低賞花情趣。但有人則不以為然，鄰近的農民就贊同修剪，他們說，修剪後才不會他們的農作被遮光，影響生長，尤其花季更困擾，落花掉滿田裡，每天撿不完。

鄰近居民也說，最重要是每年花季，落花遍地，有人說是浪漫，但有人卻認為是危機，因木棉花朵大又硬，掉落路邊被車輛輾壓，路過的騎車容易打滑絆倒，實很危險。

雲林縣府交通工務局表示，基於維護行車安全才委請廠商修剪，但這次修剪時程過早，已通知廠商暫停修剪，等花期過後再行整理，同時也會加強清理掉落的花，讓賞花美景和交通安全都能兼顧。

虎尾通往西螺的雲145線木棉花道，火紅百花盛開，特為賞花建造的賞花道，落花繽紛，更顯浪漫。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道，火紅百花盛開，特為賞花建造的賞花道，落花繽紛，更顯浪漫。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道的樹木被修剪砍了一半，引起賞花網友不滿，雲林縣府修剪喊停，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道的樹木被修剪砍了一半，引起賞花網友不滿，雲林縣府修剪喊停，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道的樹木被修剪砍了一半，引起賞花網友不滿，雲林縣府修剪喊停，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺的雲145線木棉花道的樹木被修剪砍了一半，引起賞花網友不滿，雲林縣府修剪喊停，待花期過後再修剪。記者蔡維斌／攝影

賞花 雲林

延伸閱讀

影／虎尾休旅車暴衝1死2傷9機車被撞 驚悚過程曝光

虎尾休旅車暴衝1死2傷 肇事駕駛稱途中昏眩才釀禍

影／虎尾汽車暴衝撞倒多輛機車1死2傷 目擊者：太嚇人

民進黨徵召林明正選虎尾鎮長 蘇治芬：不知情不予回應

相關新聞

虎尾人氣景點木棉花道被「剃頭砍半」 縣府修剪喊停

虎尾145申線木綿道是雲林熱門賞花景點之一，目前木棉花盛開，吸引遊客賞花，不料發現許多樹木靠近馬路的枝幹被砍，花木缺陷有...

布局下屆縣長選舉？王育敏接任國民黨嘉縣黨部主委

國民黨嘉義縣黨部今天舉辦新任主委布達典禮及新春團拜，不分區立委王育敏接任黨部主委，黨主席朱立倫布達，王感謝前任主委翁重鈞...

台糖勝利號登雜誌封面 出自高中生鐵道迷攝影新秀之手

台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號甫出刊，以「新營的糖業」為主題，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪...

護腎勿信坊間偏方 台南市愛腎月起跑

近期含「蘇丹紅」色素的問題辣椒粉流竄全台，不少調味料、辣椒醬料恐早已被民眾吃下肚，而「蘇丹紅」不僅是致癌物，恐也會造成人...

南市社宅制度草案規劃說明會 未來以「宜居」為命名

台南市政府興辦首批社宅將在今年底陸續完工，明年啟動招租，都發局今天舉辦社會住宅制度規畫說明會，公開草案內容，將聽取各方聲...

嘉義縣鹿草村民忍受畜牧惡臭30年 群起反對新建養雞場

嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起嚴重鄰避問題，鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民集體反對，近日掛起白布條抗議。村長指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。