護腎勿信坊間偏方 台南市愛腎月起跑

近期含「蘇丹紅」色素的問題辣椒粉流竄全台，不少調味料、辣椒醬料恐早已被民眾吃下肚，而「蘇丹紅」不僅是致癌物，恐也會造成人體腎臟負擔，適逢台南市愛腎月系列活動拉開序幕，台南市副市長趙卿惠及衛生局長李翠鳳今共同呼籲民眾，勿信偏方、重視腎臟健康。

李翠鳳表示，近期問題辣椒粉延燒，衛生局獲報第一時間會全力攔下問題產品，避免流入市面，而「蘇丹紅」不僅容易致癌，也是一種工業用色素，多少含有重金屬，對人體腎臟有一定的負擔，呼籲民眾若要購買辣椒粉、麻辣粉，一定要認明來源及產地標示，切勿購買來源不明的辣椒粉，飲食則盡量少油少鹽少糖，才能預防並維護腎臟健康。

衛生局提到，每年3月的第2個星期四為「世界腎臟病日」，為提升民眾對腎臟健康的認識與重視，台南將3月定為愛腎月，相關活動將持續整個3月，包含11場社區及學校愛腎講座，還有24場次行動醫院全民健檢，提供民眾全面的健康檢查及腎臟疾病預防。

副市長趙卿惠則說，以往很多民眾對腎臟疾病有刻板印象，認為一旦洗腎，就要洗一輩子，反而去誤信坊間偏方，錯過正確治療的時機，因此也呼籲市民朋友可踴躍參加社區及學校愛腎講座、「行動醫院 全民健檢」等活動，以了解腎臟健康的重要性。

台灣腎臟醫學會理事宋俊明指出，不能忽略三高和糖尿病等慢性病對腎臟健康的影響，但隨著治療方法日新月異，只要早發現、早治療，都能讓疾病有很好的改善。

此外，衛生局10日將在平實公園舉辦「人人享腎健康」健走活動，屆時也有台南各大醫院設攤，宣導愛腎護腎等觀念，歡迎民眾共襄盛舉。