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嘉義縣鹿草村民忍受畜牧惡臭30年 群起反對新建養雞場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對。圖／讀者提供

嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起嚴重鄰避問題，鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民集體反對，近日掛起白布條抗議。村長指稱，附近有10多處畜牧場，吃飯伴隨惡臭難以下嚥，若不停止設置養雞場，將抗爭到底。公所表示，業者仍須補件申請，目前尚未核照。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，農業處依法受理養雞場申請，地目為農牧用地符合規定，目前已舉辦2場說明會，擬新建密閉式水簾的現代化雞舍，且距離村莊500公尺以上等規定都符合，公所則依規定負責核發建照、使照，雖然業者已送件，但仍有缺漏需補件，目前尚未核照。

據了解，新建養雞場基地原為網室廢棄果園，畜牧業者申請做雞舍，2月將申請文件送進公所，隨後在22、23日分別舉辦說明會，公所列席講解法規及流程，但業者未與地方民眾達成共識，更在說明會引發反彈，目前業者補件意願不高，建照補件時間30天、使照補件60天。

鹿草村長陳天謀說，鹿草村東南西北四面都有養豬場，以及多間雞舍，雖說要做現代化畜牧場，改善鄰近空氣問題，但排風系統將臭味排到上空後，仍會隨季節風向往村莊逸散，且每年至少都要開門清一次雞屎，味道實在令人不敢領教，保護家園、拒絕雞舍。

鹿東村長陳重安說，新建養雞場擬設在快速道路台82沿線，全村村民都反對、不支持，尤其稻田下穗時，會放鞭炮嚇鳥，難免影響雞舍經營，希望業者知難而退。後寮村長汪宗生說，已忍受30年惡臭味，村民吃飯都難以下嚥，絕不支持再新建雞舍，否則將上街抗爭。

嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對，掛白布條抗議。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對，掛白布條抗議。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對，掛白布條抗議。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對，掛白布條抗議。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對，掛白布條抗議。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉167線路旁擬新建雞舍，引起鄰近鹿草村、後寮村及鹿東村民群起反對，掛白布條抗議。圖／讀者提供

牧場 臭味 養豬場

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