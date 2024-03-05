台南偏鄉公幼下收2歲幼兒幼教工會提出質疑 市府：保障師生無不妥

台南市公幼招生今天登記，教育局依偏遠地區國民小學附設幼兒園招收幼兒辦法規定，對76所公幼發出招生不足可下收2歲幼兒的通知，全國幼教產業工會今指名單全是偏遠地區招生困難區的幼兒園，雖立意良善，但「魔鬼藏在細節中」，認為招收2歲以下幼兒應有合格完善的設備，以及足夠的教保服務人員。

南市教育局表示，因偏鄉幼生數少，難以開辦2歲專班，為保障偏鄉幼兒就學權益、符應家長托育需求，依規定做此通知，作法兼顧法令與實際需求。偏鄉幼兒園下收2歲相關規畫及設施皆符合法規，教育局也會提供下收2歲的園所相關補助並協助完善基礎設備，園所可先依教育局補助的經費，改善如洗手台、座椅、幼童書等設備，未來會視各園下收情形，進一步提供所需的設施設備補助，全國幼教產業工會的說法並不符實際。

教育局表示，南市從2023年起已調降公幼師生比至1:12，提早達到國教署訂定目標值，且提供特教生員額折抵數，偏鄉地區各幼兒園優先招收3-5歲為主體，尚有餘額才會下收2歲幼兒，且各園皆另補助增置1名教保員。下收2歲幼兒依法有據，不僅可提供家長托育需求、穩定園所幼生來源，也可保障教保人員就業權益，並無不妥。

全國幼教產業工會指出，此一通知是想解決偏遠招生問題及家長需求，但也有堪憂與該提醒的地方。這76所公幼大部分的設備都以3至6歲年齡為主，教室內無盥洗室，依據「幼兒園及其分班基本設施設備標準」第13條規定，包含教保服務人員使用的廁所也應設置於幼兒盥洗室內，以便教保人員能就近照顧幼兒。

且2歲專班的廁所都要在教室內，洗手檯要低於50公分，水龍頭出水口距離幼兒要少於24公分，但混齡就全不用遵守上述規定，廁所可以在走廊盡頭，洗手檯也未降低，難道2歲幼兒手腳都變長了?這樣的規定變成了縣市省錢的藉口。

全國幼教產業工會說，雖然教育局公告若下收2歲幼兒，可補助2萬元，但2萬元可以改善什麼？質疑南市依舊打算用少少的錢做同樣的事，讓幼生與教保服務人員的隱私及安全成為最大的隱憂，對孩子性平發展不利。

全國幼教產業工會指出，教育局以每師照顧12人計算，對於偏遠招生較困難區域，將造成許多兩歲幼兒入班後，超過幼照法規定2歲專班的1：8，造成幼小的孩子容易被忽略，或是教保人員需要照顧幼小年齡學生，放生中大班的孩子，須有足夠教保員安全照護與引導教學，讓幼生得到適齡適性的發展。