被議員耽誤的畫家？從油畫看出台南市議員陳碧玉問政火辣 下周辦個展

台南市議員陳碧玉今天表示，她將展出自己浸淫油畫多年的35幅作品，16日起至4月13日在南科的新港社地方文化館推出「花飛水漾」個展。主題除了花、水還有森林意境及動物，運用斑斕色彩鮮明，「也凸顯她問政有點火辣的風格」。

陳碧玉表示，與繪畫結緣，從她夫婿前市議員林慶鎭當任民代時開始。她為了幫先生分擔工作，有關藝文等活動她由參與，也因常參加各式各樣畫展，除與各藝術工作者結為好友，更對展出作品嘆為觀止，也埋下她走上習畫、作畫藝術之路。

她在偶然的機緣跟龔建銘老師學了1年半素描，並隨府城繪畫界名師許龍和學油畫，直到自己能獨當一面揮灑自如，總計有近7年光景。

陳碧玉說，繪畫讓人心靈沉澱，心如明鏡，這股安定的力量，讓她在處理及解決選民託付的服務案件時，能更有能量投入，並化解其他衍生問題。非常歡迎各界同好能不吝來指教。

陳碧玉私下說話輕聲細語，一上議事廳常一變「言詞鏗鏘有力又犀利，讓官員招架不住」。友人說，「很難想像這樣很有個性的民意代表，竟也是藝術家」。

陳碧玉說，自己是完美主義者，選民所託總想盡力做好，所以平時的壓力很大，拿著筆繪畫時，讓她從中找到心靈平靜及釋壓，讓她很快再投入工作。