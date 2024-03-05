南部登革熱疫情升溫 雲林縣展開病媒蚊密度調查

去年全台登革熱疫情嚴重，直到年底氣溫下降才趨緩，但今年至2月底全台已有近200例本土登革熱確診，雲林縣持續進行登革熱防治作為，並加強宣導，另古坑鄉荷苞山桐花公園去年因登革熱疫情嚴峻關閉，目前仍在進行整修，鄉長林慧如表示，預計4月中旬桐花季活動開放。

雲林縣去年登革熱確診病例共737例、4例死亡，直到去年底天氣變冷才沒有新增個案，今年至今尚未出現確診個案，但全台包括高雄、台南、屏東、嘉義縣等地都已出現確診案例，衛生局不敢大意，持續進行疫情整備及因應作為。

衛生局長曾春美表示，縣府每月召開跨局處會議，依權責進行防疫整備和孳生源清除，並辦理公所、衛生所人員、醫事人員、青農登革熱防治教育訓練，衛生所每月執行家戶病媒蚊密度調查，目前雲林縣各地都低於布氏指數3級以下，若超過會立即進行強力孳清。

曾春美表示，去年登革熱疫情期間衛生局開出44張罰單，包括不配合清消、發現病媒蚊孳生源，呼籲民眾加強清除孳生源，降低染疫風險。