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脫貧不淪口號 南市府攜手企業引領弱勢戶「縫」出希望

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局運用公益彩券盈餘基金經費辦理脫貧自立方案，今與多加思企業合辦「一起縫出希望工坊」，帶領12名參訓者展開3個月縫紉手作課程。圖／南市社會局提供
台南市社會局運用公益彩券盈餘基金經費辦理脫貧自立方案，今與多加思企業合辦「一起縫出希望工坊」，帶領12名參訓者展開3個月縫紉手作課程。圖／南市社會局提供

台南市社會局運用公益彩券盈餘基金經費辦理脫貧自立方案，其中包含多項弱勢家戶教育及培力課程，今與多加思企業合辦「一起縫出希望工坊」，帶領12名參訓者展開3個月縫紉手作課程。另為協助經濟弱勢學生築夢，將提供1百名學生學習機會，提升未來競爭力

「一起縫出希望工坊」今在社福中心開課，社會局長盧禹璁勉勵學員，藉由學習縫紉手作，發掘自身就業性向與能力，期以未來能藉此提升工作能力及機會。參加培訓的張小姐是低收入戶，平時生活重心為照顧家中長輩，因許久未踏入職場與社會有些脫節，過往也有興趣學習縫紉但因坊間課程都需先購買縫紉機再搭配課程，而打退堂鼓，透過社工提供縫紉課程資訊，與家人討論後並搭配申請居家照顧服務資源，讓自己有喘息時間，藉由上課也可以調劑心情，圓夢學習一技之長。

社會局長盧禹璁說，脫貧自立計畫從2023年起結合社區產業，辦理相關培力計畫，運用社區在地資源挹注，透過社區共學協助輔導未能穩定就業的弱勢民眾，提升工作技能，並藉由社區產業多元化經營，將社區經濟、事業等扣合以在地就業、脫貧自立為目標。

另為協助經濟弱勢在學生勇敢築夢，南市社會局「資產累積方案第2期」計畫，預計提供100名南列冊低收或中低收入戶就讀大專院校的學生，或有打工(工讀)的高中職學生，展開3年的築夢旅程。除了鼓勵學生養成儲蓄習慣，也將定期檢視儲蓄帳戶金額，並按年度提撥儲蓄獎勵金，透過辦理職涯探索、職場實習、理財等課程，讓青少年勇敢實現夢想，提升未來進入就業的競爭力。

「資產累積方案第2期」報名自即日起至113年3月31止(郵戳為憑)，相關表件請至社會局網站-社會救助-脫貧自立計畫專區下載，並郵寄至社會局社會救助科。欲了解「脫貧自立方案」請電洽社會救助科06-2995686、06-6334941或台南市各社會福利服務中心。

低收入戶 競爭力

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