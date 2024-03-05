黃敏惠、翁章梁各自帶隊前進東京國際食品展 開箱代言行銷自家好禮

2024東京國際食品展今起到8日，在日本東京國際展示場東館盛大展開，疫後各國拚觀光、農漁、特產行銷，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠，各自帶領參展代表及好禮，開箱代言行銷，黃、翁雖分屬藍綠不同政黨，但在開拓國際市場上，有如「台灣嘉義隊」分工合作拚業績。

嘉義縣市東京國際食品展參展團隊，分別由縣長翁章梁、市長黃敏惠領軍，昨天前進日本，一到東京馬上趕赴由貿協主辦展前記者會，向媒體記者介紹參展好禮商品。

黃敏惠帶8家參展品牌業者，包括「林聰明沙鍋魚頭」經典沙茶拌麵、「里響咖啡」阿里山咖啡、「義興嘉釀」醬油、「三光米」幸福嘉義米、「奮起福」米磚、「湯城鵝行」金蔥鵝油及「皇鶴蜂蜜」等，都是造訪嘉市旅客必買伴手禮。

黃敏惠說，嘉市是阿里山門戶，也是北回歸線經過人文城市，以「新永續，出發！」為理念，市府嚴選8家「嘉市好店」品牌產品，以在地食材、創新開發設計能量，展現嘉市獨特的伴手禮，設計力帶動經濟力的成效逐漸展現。

翁章梁拿出山海最好產品，有果乾烏魚子、鳳梨、截切冷凍水果、果乾、地瓜酥、鳳梨酥、花生醬、苦茶油等多項產品，翁章梁說，嘉義縣將用最熱情的心，第一線直接面對買家，歡迎大家來嘉義館試吃看看。

翁章梁昨天搶先開展前曝光嘉縣最新亮點產品「果乾烏魚子」，期望透過烏魚子、椪柑、鳳梨和芒果最具有台灣味代表性農產品，讓更多人能夠品味到屬於台灣土地獨特風味。