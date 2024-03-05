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「f翁天信」到處貼惱人又汙染環境 嘉市環保局追查結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市區一些公共設施長期被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，惹惱民眾，網友貼文「拜託不要再貼了！」圖／聯合報資料照片
嘉義市區一些公共設施長期被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，惹惱民眾，網友貼文「拜託不要再貼了！」圖／聯合報資料照片

嘉義市區一些公共設施長期被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，惹惱民眾，網友貼文「拜託不要再貼了！」張貼或小廣告違反廢棄物清理法，嘉義市環保局上月接獲檢舉追查，至今查不出是否有貼姓名貼紙的人？通報各公部門清除、防範、蒐證，查到行為人將依廢清法處罰，最高罰6000元。

有網友指出，「f翁天信」姓名貼紙，不止出現在嘉市區，阿里山風景區管理處、慈雲寶塔也有，甚至台東多良車站電桿也有他姓名貼，令網友崩潰「有沒有人認識翁天信？請他不要再到處貼貼紙了好嗎？」

環保局說，違反廢清法的小廣告或張貼汙染環境貼紙等，處罰要件，要行為人張貼行為被拍照、錄影檢舉，或環保稽查人員當場查獲，「f翁天信」姓名貼紙，至今未查獲行為人，已通報公部門清除、防範、蒐證，查到行為人將依廢清法處罰。

2022年間嘉義一些公共空間、設施，陸續出現白色小貼紙「f翁天信」，嘉大校園也傳出多輛汽車被貼上，尤其公廁、洗手台最常見，有網友還舉出連台東縣多良車站電桿上也有，還有車主被貼得滿頭問號，令他崩潰地在Dcard以「有沒有人認識翁天信？請他不要再到處貼貼紙了好嗎？」為題發文。

不過，早在2019年即有網友發現公園、校園曾經到處都是，有人在文化公園的遊樂設施看到5、6個以上，都在不顯眼的地方，也有在嘉義大學、公園男廁洗手檯、慈雲寶塔外面、阿里山風景區管理處也有。不少人以為是「信天翁」，不過貼紙「f翁天信」開頭有個「f」，應該是叫「翁天信」。當事人也有可能是臉書網友，但至今不明白貼紙主人的目的？

嘉義市區一些公共設施長期被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，惹惱民眾，網友貼文「拜託不要再貼了！」圖／聯合報資料照片
嘉義市區一些公共設施長期被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，惹惱民眾，網友貼文「拜託不要再貼了！」圖／聯合報資料照片

嘉義 阿里山

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