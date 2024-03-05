嘉義車站鐵道文化拼圖又有新進展 已拆扇形車庫的老照片重現

嘉義市鐵路高架化工程，發現日治時期嘉義車站轉車台遺構，為縱貫線鐵路明治41年（西元1908年）通車興建，至今116年歷史，是目前台灣現存最早第一代轉車台遺構，文化局文資審議委員會日前通過指定為古蹟，連同火車站等古蹟，至今共公告5件古蹟；另1994年拆除的扇形車庫，影像工作者、嘉義縣文化基金會常務董事呂炎坤，留存珍貴影像紀錄，讓嘉義車站鐵道文化拼圖更完整。

日治時期嘉義車站，曾是台灣第一座「三鐵共構」車站，含台鐵縱貫線、阿里山林鐵以及糖鐵北港線，1933年車站改建，使用鋼骨和鋼筋水泥結構，打造「折衷主義」建築風格，被譽為「全島第一摩登車站」。日治時期嘉義車站轉車台遺構，見證當時嘉義繁榮，豐富台灣鐵道文化資產。

隨著轉車台遺構出土指定古蹟，鐵路高架施工至今，鐵道文資被指定古蹟共5件，包含火車站建築本體、第一月台、位在火車站旁的驛事務室（現為站長室）、車掌詰所（(現為倉庫）、轉車台等與車站車體同期構造物。

呂炎坤整理影像文物，發現1993年拍攝的嘉義車站扇形車庫，見證當時鐵道文化。台鐵蒸汽機車年代，縱貫線修築6座扇形車庫：台北、新竹、彰化、嘉義、高雄、高雄港站。扇形車庫被鐵道迷稱為「火車頭旅館」，目前僅存彰化扇形車庫。

嘉義扇形車庫位在現今嘉義車站機務段內的電聯車基地南端靠海側位置，全盛時期是南台灣蒸汽機車集中停放維修中心基地。蒸汽機車運用後期，陸續停用車頭都曾在此輪流停駐，包括最後離開的CK101，拆除前有8股車庫配置，當時預計要和彰化扇形車庫同時拆除，彰化扇形車庫保存，成為鐵道文化觀光景點，嘉義扇形車庫因台鐵興建電聯車庫需求在1994年拆除，只能從留存珍貴影像照片回憶。