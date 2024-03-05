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台南後壁雅聞森林 將增設停車場

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
南市後壁雅聞觀光工廠春節期間試營運暴紅，業者下月開幕，後續交通問題外界關切，圖為春節連假現場車潮情形。圖／民眾提供
南市後壁雅聞觀光工廠春節期間試營運暴紅，業者下月開幕，後續交通問題外界關切，圖為春節連假現場車潮情形。圖／民眾提供

美妝業者雅聞集團斥資10億元在台南後壁區開闢雅聞湖濱療癒森林，位於台1線旁，打造景觀設施並種大量花卉、販售公司商品，春節前試營運導致道路塞爆、路邊變停車場；業者表示，預計最快下月開幕，會增設停車場、加派人力疏導。

由於雅聞森林作為大型觀光工廠，遊覽車團客將是主力客群，南市經發局指出，日前已提醒業者設法降低在地交通衝擊，後續也會持續關注。

業者說明，園區提供逾300個停車位，也遵照市府指示，市府已在入口處的路口增設指示號誌分散車流，未來也會在假日增派10名人力疏導交通，近日正在附近洽談租用停車場，將以更完善配套降低衝擊。

占地1萬5000坪的雅聞森林上月2日試營運，春節期間大量人車潮引起民怨被檢舉，市府稽查發現未經申請即從事販售行為，裁罰15萬元，仍維持開放免費入園，近日卻公告明起至15日休園，有人推測市議會將於民治議事廳開臨時會，業者要「避風頭」；對此，業者澄清，並無關聯，因須整修損壞設施及部分工程未完備，才休園一併處理。

雅聞森林業者證實，待下月取得工廠登記證後開幕，但視市府審查進度，詳細開幕日期仍待公司內部高層拍板。

人力 停車場 春節 觀光工廠

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